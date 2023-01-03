Обновленный Mercedes-Benz CLA заметили во время тестов (фото)

Mercedes-Benz испытывают обновленные авто семейства CLA-Class. В линейку силовых агрегатов планируют добавить 48-вольтовую мягкую гибридную систему.

Related video

Mercedes-Benz готовит обновление для семейства CLA-Class. На тестах заметили модернизированные седан и универсал. Фото опубликовали на сайте Motor1.

Mercedes-Benz испытывают стандартные версии CLA. Заряженные модели AMG должны появиться несколько позже.

[ + – ] Mercedes-Benz CLA получит новую силовую установку и обновленную внешность Фото: Motor1.com

Обновленное семейство CLA-Class получит новые фары с измененной внутренней графикой. Ходовые огни будут состоять из диагональных полос в отличие от L-образных полос, которые можно наблюдать на модели сейчас.

CLA-Class получит новые бампера и решетку радиатора. Задняя часть также незначительно изменится.

[ + – ] Задние фонари и крышка багажника слегка изменятся Фото: Motor1.com

В интерьере ожидаются лишь незначительные изменения. Поэтому салон тестовых автомобилей не прикрыт камуфляжем.

Важно

Новый Mercedes-Benz E-Class впервые заметили на дорогах (видео)

Mercedes-Benz планирует добавить 48-вольтовую мягкую гибридную систему в линейку силовых агрегатов CLA. Это должно улучшить эффективность и снизить выбросы.

Обновленное семейство CLA-Class представят в 2023 году. Помимо этого ожидается появлений новых комплектаций у модели.

Ранее Фокус писал, что BMW вывела на тесты новый электрический универсал i5 Touring, который будет построен на базе модели 5 Series.