Обновленный Mercedes-Benz CLA заметили во время тестов (фото)
Mercedes-Benz испытывают обновленные авто семейства CLA-Class. В линейку силовых агрегатов планируют добавить 48-вольтовую мягкую гибридную систему.
Mercedes-Benz готовит обновление для семейства CLA-Class. На тестах заметили модернизированные седан и универсал. Фото опубликовали на сайте Motor1.
Mercedes-Benz испытывают стандартные версии CLA. Заряженные модели AMG должны появиться несколько позже.
Обновленное семейство CLA-Class получит новые фары с измененной внутренней графикой. Ходовые огни будут состоять из диагональных полос в отличие от L-образных полос, которые можно наблюдать на модели сейчас.
CLA-Class получит новые бампера и решетку радиатора. Задняя часть также незначительно изменится.
В интерьере ожидаются лишь незначительные изменения. Поэтому салон тестовых автомобилей не прикрыт камуфляжем.Важно
Mercedes-Benz планирует добавить 48-вольтовую мягкую гибридную систему в линейку силовых агрегатов CLA. Это должно улучшить эффективность и снизить выбросы.
Обновленное семейство CLA-Class представят в 2023 году. Помимо этого ожидается появлений новых комплектаций у модели.
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