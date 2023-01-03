Электрический универсал на базе BMW 5 Series заметили на дорогах (фото)

Новый электрический универсал сохранит традиционный дизайн бренда и будет построен на базе модели BMW 5 Series. Топовая версия будет выдавать мощность более 600 л.с.

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BMW вывела на тесты новый электрический универсал i5 Touring. Его построят на базе модели 5 Series. Фото автомобиля опубликовали на сайте Motor1.

На шпионских фото показан тестовый i5 Touring, замеченный на улицах Мюнхена в Германии. Вероятнее всего, BMW испытывает заряженную модификацию M60, которая может стать топовой в линейке.

На авто установлены красные тормозные суппорты. Также этот i5 Touring получил спортивный кузовной обвес.

[ + – ] Новый электрический универсал сохранит традиционный дизайн Фото: Motor1.com

Новый электрический универсал не получит массивную решетку радиатора, сохранив более традиционный дизайн бренда. Помимо этого BMW не оснастят его двойной передней оптикой, как у кроссовера X7 или седана i7/7 Series.

[ + – ] На одном из тестовых авто заметили большие колесные диски нового дизайна Фото: Motor1.com

Универсал i5 Touring будет построен на архитектуре BMW CLAR. Ее будут использовать и новый 5 Series, а также некоторые другие модели бренда.

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Интерьер и технические характеристики новинки пока держат в секрете. По слухам, топовая версия будет выдавать мощность более 600 л.с.

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