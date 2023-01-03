Электрический универсал на базе BMW 5 Series заметили на дорогах (фото)
Новый электрический универсал сохранит традиционный дизайн бренда и будет построен на базе модели BMW 5 Series. Топовая версия будет выдавать мощность более 600 л.с.
BMW вывела на тесты новый электрический универсал i5 Touring. Его построят на базе модели 5 Series. Фото автомобиля опубликовали на сайте Motor1.
На шпионских фото показан тестовый i5 Touring, замеченный на улицах Мюнхена в Германии. Вероятнее всего, BMW испытывает заряженную модификацию M60, которая может стать топовой в линейке.
На авто установлены красные тормозные суппорты. Также этот i5 Touring получил спортивный кузовной обвес.
Новый электрический универсал не получит массивную решетку радиатора, сохранив более традиционный дизайн бренда. Помимо этого BMW не оснастят его двойной передней оптикой, как у кроссовера X7 или седана i7/7 Series.
Универсал i5 Touring будет построен на архитектуре BMW CLAR. Ее будут использовать и новый 5 Series, а также некоторые другие модели бренда.Важно
Интерьер и технические характеристики новинки пока держат в секрете. По слухам, топовая версия будет выдавать мощность более 600 л.с.
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