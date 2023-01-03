Електричний універсал на базі BMW 5 Series помітили на дорогах (фото)
Новий електричний універсал збереже традиційний дизайн бренду та буде побудований на базі моделі BMW 5 Series. Топова версія видаватиме потужність понад 600 к. с.
BMW вивела на випробування новий електричний універсал i5 Touring. Його збудують на базі моделі 5 Series. Фото автомобіля опублікували на сайті Motor1.
На шпигунських фото показаний тестовий i5 Touring, помічений на вулицях Мюнхена у Німеччині. Найімовірніше, BMW відчуває заряджену модифікацію M60, яка може стати топовою в лінійці.
На авто встановлені червоні гальмівні супорти. Також цей i5 Touring отримав спортивний кузовний обвіс.
Новий електричний універсал не отримає потужну решітку радіатора, зберігши більш традиційний дизайн бренду. Крім цього, BMW не оснастять його подвійною передньою оптикою, як у кросовера X7 або седана i7/7 Series.
Універсал i5 Touring буде збудований на архітектурі BMW CLAR. Її використовуватимуть і новий 5 Series, а також деякі інші моделі бренду.Важливо
Інтер'єр і технічні характеристики новинки поки що тримають у секреті. За чутками, топова версія видаватиме потужність понад 600 к. с.
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