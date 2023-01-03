Електричний універсал на базі BMW 5 Series помітили на дорогах (фото)

Новий електричний універсал збереже традиційний дизайн бренду та буде побудований на базі моделі BMW 5 Series. Топова версія видаватиме потужність понад 600 к. с.

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BMW вивела на випробування новий електричний універсал i5 Touring. Його збудують на базі моделі 5 Series. Фото автомобіля опублікували на сайті Motor1.

На шпигунських фото показаний тестовий i5 Touring, помічений на вулицях Мюнхена у Німеччині. Найімовірніше, BMW відчуває заряджену модифікацію M60, яка може стати топовою в лінійці.

На авто встановлені червоні гальмівні супорти. Також цей i5 Touring отримав спортивний кузовний обвіс.

[ + – ] Новий електричний універсал збереже традиційний дизайн Фото: Motor1.com

Новий електричний універсал не отримає потужну решітку радіатора, зберігши більш традиційний дизайн бренду. Крім цього, BMW не оснастять його подвійною передньою оптикою, як у кросовера X7 або седана i7/7 Series.

[ + – ] На одному з тестових авто помітили великі колісні диски нового дизайну Фото: Motor1.com

Універсал i5 Touring буде збудований на архітектурі BMW CLAR. Її використовуватимуть і новий 5 Series, а також деякі інші моделі бренду.

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Інтер'єр і технічні характеристики новинки поки що тримають у секреті. За чутками, топова версія видаватиме потужність понад 600 к. с.

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