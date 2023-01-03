Оновлений Mercedes-Benz CLA помітили під час тестів (фото)

Mercedes-Benz випробовують оновлені автомобілі CLA-Class. У лінійку силових агрегатів планують додати 48-вольтову м'яку гібридну систему.

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Mercedes-Benz готує поновлення для сімейства CLA-Class. На тестах помітили модернізовані седан та універсал. Фото опублікували на сайті Motor1.

Mercedes-Benz мають стандартні версії CLA. Заряджені моделі AMG мають з'явитися дещо пізніше.

[ + – ] Mercedes-Benz CLA отримає нову силову установку та оновлену зовнішність Фото: Motor1.com

Оновлене сімейство CLA-Class отримає нові фари зі зміненою внутрішньою графікою. Ходові вогні складатимуться з діагональних смуг на відміну від L-подібних смуг, які можна спостерігати на моделі зараз.

CLA-Class отримає нові бампери та решітку радіатора. Задня частина також трохи зміниться.

[ + – ] Задні ліхтарі та кришка багажника злегка зміняться Фото: Motor1.com

В інтер'єрі очікуються лише незначні зміни. Тому салон тестових автомобілів не прикритий камуфляжем.

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Mercedes-Benz планує додати 48-вольтову м'яку гібридну систему до лінійки силових агрегатів CLA. Це має покращити ефективність та знизити викиди.

Оновлену родину CLA-Class представлять у 2023 році. Крім цього, очікується поява нових комплектацій у моделі.

Раніше Фокус писав, що BMW вивела на тести новий електричний універсал i5 Touring, який буде збудовано на базі моделі 5 Series.