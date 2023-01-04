Зовнішність та інтер'єр нового Mercedes-Benz GLC Coupe розсекретили до прем'єри (фото)

Mercedes-Benz GLC Coupe 2023 помітили під час випробувань із неприкритим інтер'єром. У салоні з'являться нова панель приладів і великий екран мультимедіа.

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Mercedes-Benz вивела на випробування новий кросовер GLC Coupe. В об'єктиви фотографів потрапив інтер'єр новинки, який суттєво відрізнятиметься від моделі нинішнього покоління. Знімки надрукували на сайті Motor1.

Mercedes-Benz GLC Coupe 2023 помітили на стоянці на острові Зюльт у північній Німеччині. Більшість екстер'єру прикрита камуфляжем.

Нове покоління купеподібного кросовера багато в чому схоже на побратима Mercedes GLC 2023. Головна відмінність — стрімкіший силует, який дещо зміниться порівняно з попередником.

Позаду очікуються нові вузькі ліхтарі трикутної форми. Крім цього, на кришці багажника з'явиться збільшений спойлер.

[ + – ] Задня частина Mercedes-Benz GLC Coupe матиме спортивніший вигляд Фото: Motor1.com

Нове покоління купеподібного кросовера отримає нові бампери, передню та задню оптику й решітку радіатора. Також трохи зміниться силует моделі.

Позаду очікуються нові вузькі ліхтарі трикутної форми. Крім цього, на кришці багажника з'явиться збільшений спойлер.

Інтер'єр кросовера буде схожим на модель C-Class. На панелі приладів розташований великий центральний дисплей, над яким розташовані три круглі вентиляційні отвори. За кермовим колесом встановлений невеликий екран, який виконуватиме роль панелі приладів.

[ + – ] Інтер'єр виконаний у стилі нових моделей Mercedes-Benz Фото: Motor1.com

Новий Mercedes-Benz GLC Coupe збереже моторну гаму й 9-ступінчасту автоматичну коробку передач. Усі модифікації можуть доповнити м'яким 48-вольтовим гібридом.

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Презентація нового покоління Mercedes-Benz GLC Coupe має відбутися на початку 2023 року. Перші постачаннч клієнтам розпочнуться в другому кварталі цього року.

Раніше Фокус писав, що новий Mercedes-Benz E-Class помітили на дорогах загального користування в Німеччині під час випробувань.