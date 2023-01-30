Audi готовят электрического конкурента Mercedes G-Class и Land Rover Defender
Новая модель, вероятнее всего, будет основана на платформе для возрожденного бренда Scout. Внедорожник будет отличаться великолепной проходимостью и роскошным интерьером.
В Audi работают над созданием нового электрического внедорожника, который составит конкуренцию электрическим Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Модель планируют представить в 2027 году. Об этом сообщили на сайте AutoCar.
Audi планирует войти в новые автомобильные сегменты в ближайшем будущем. Одной из таких моделей станет загадочный внедорожник на электротяге.
Внедорожник не будет основан на архитектуре, которую Audi разработала совместно с Porsche для электромобилей. Его могут построить на базе новой платформы для возрожденного бренда Scout.
Audi сотрудничает с канадским гигантом по производству комплектующих Magna в разработке аккумуляторов для электромобилей Scout. Предполагается, что Magna сможет производить 50 000 автомобилей Audi в год.Важно
Платформа Scout позволит обеспечить внедорожнику отличную проходимость и высокий дорожный просвет. Некоторые технологии могут позаимствовать от раллийного болида Audi RS Q E-tron.
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