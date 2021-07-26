Представлен гибрид Audi RS Q e-tron, который должен покорить Дакар

Гоночный внедорожник Audi RS Q e-tron с гибридной силовой установкой вышел на испытания перед стартом в ралли-марафоне Дакар.

Audi активно экспериментирует с автоспортивными дисциплинами, и ищет пути для максимально эффективного продвижения своих электромобилей и гибридов. Так, немецкий автопроизводитель только ушел из электрической Формулы Е, как теперь решил попытаться покорить легендарный ралли-рейд Дакар. Новый прототип RS Q e-tron создан новообразованной командой Q Motorsport во главе со Свеном Квандтом.

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Гибридный внедорожник оснащен постоянным полным приводом и последовательной гибридной силовой установкой. Машина передвигается исключительно на электрике, для этого на каждой оси установлено по электромотору суммарной мощностью 680 л.с. Пока точно не известно, придется ли инженерам ограничивать отдачу силовой установки, так как регламент Дакара для для машин с альтернативными силовыми установками еще не принят официально.

Тяговая батарея емкостью 50 кВт∙ч весит всего 370 кг. Конечно, ее энергии не хватит на всю гонку. Потому в качестве генератора на борту используется четырехцилиндровый бензиновый двигатель 2.0 TFSI. Работая постоянно в оптимальном диапазоне оборотов (от 4500 до 6000 об/мин), ДВС будет расходовать около 200 грамм на выработку одного кВт∙ч электричества. За спинками пилота и штурмана установлен топливный бак на 295 литров.

Впереди у инженеров и механико много работы, ведь в первых числах января 2022 года команда Q Motorsport и гибриды Audi RS Q e-tron должны выйти на старт ралли-марафона Дакар.

Ранее мы писали, что на базе Porsche 911 создали прототип, который подойдет для покорения Дакара. Суперкар Marc Philipp Gemballa Marsien создан по тем же канонам, которые фирма Porsche использовала в 1980-х годах.

Также Фокус сообщал, что Audi анонсировала флагманский седан будущего. Электрический концепт-кар под названием Grand Sphere базируется на новой платформе семейства Artemis.