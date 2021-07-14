Audi показала преемника флагманской модели A8

Концепт-кар Audi Grand Sphere оснащен электрической силовой установкой и автопилотом четвертого уровня автономности.

В последние годы новые электромобили от Audi сыплются словно из рога изобилия. На очереди — прообраз флагмана, который придет на смену нынешнему A8. Его представят на первом Мюнхенском автосалоне 2021 года в сентябре этого года.

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Электрический концепт-кар под названием Grand Sphere базируется на новой платформе семейства Artemis. Несмотря на то что Grand Sphere планируется как преемник A8, он не будет являться просто электрической версией седана A8. На данный момент никакой информации о технических характеристиках нет — это просто дизайнерская концепция, задающая вектор дальнейшего развития флагманских моделей Audi.

"Я спросил нашу команду дизайнеров не об их видении преемника A8, а о чем-то совершенно новом. Объемы продаж представительских седанов — таких как A8, BMW 7-й серии Mercedes-Benz S-Class — снижаются, и появляются новые, более привлекательные форм-факторы кузовов", — прокомментировал появление нового концепта главный дизайнер Audi Марк Лихте. — S-Class был намного более успешным, чем наш A8, поэтому мы должны придумать что-то совершенно новое, чтобы составить ему достойную конкуренцию".

Генеральный директор Audi Маркус Дюсманн отметил, что проект Artemis обеспечит план для быстрого и гибкого процесса разработки новых электромобилей в Volkswagen Group, когда платформа была анонсирована в 2020 году. Хотя ее возможности полностью не были раскрыты, стоит ожидать средний запас хода около 700-800 км.

Компания также работает над технологией беспилотного вождения, поэтому в концепте Grand Sphere установлен автопилот 4-го уровня автономности. Это будет означать, что на определенных участках дороги водитель может полностью отвлечься от управления машиной — все будет во власти электроники. В Audi подтвердили, что серийная версия флагманского седана Audi Grand Sphere появится не раньше 2024 года и будет нацелена на то, чтобы сразиться с лучшими представителями люкс-сегмента.

Как мы писали ранее, Audi отправится покорять ралли-рейд Дакар на гибридном внедорожнике. Пилотировать спортпрототип будут Стефан Петерансель (14 побед в Дакаре) и Карлос Сайнц (двукратный чемпион мира по ралли, трехкратный победитель Дакара).

Также Фокус сообщал, что будущая Audi A4 получит электроверсию. Ее топовая версия может получить два электромотора суммарной мощностью порядка 500 л.с.