Электричество на штурм песка. Audi отправится покорять ралли-рейд Дакар на гибридном авто

Компания впервые в своей истории будет стартовать в знаменитом ралли-рейде.

О том, что в Audi решили побороться за победу в многодневном ралли-рейде Дакар, стало известно в конце осени минувшего года. И вот теперь помимо технической концепции у компании есть команда: только что стало известно, что в гонке честь ингольштадтской марки будут отстаивать такие раллийные легенды, как Стефан Петерансель (14 побед в Дакаре) и Карлос Сайнц (двукратный чемпион мира по ралли, трехкратный победитель Дакара), а также двукратный чемпион немецких кузовных гонок Маттиас Экстрем.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Настоящая дрим-тим!

[ + – ] Пилоты заводской команды Audi в Дакаре-2022

Что касается техники, то в Audi работают над прототипом, который будет приводиться в движение силой электричества, но речь не про электромобиль. На борту будет и высокоэффективный двигатель внутреннего сгорания, который в компании обозначили как "конвертер энергии". В названии кроется предназначение ДВС, использованного в конструкции прототипа: при необходимости он будет подзаряжать аккумуляторную батарею.

Т.е. речь идет о высокомощном электро-бензиновом гибриде — и, судя по тому, как в компании описали силовую установку, это ни что иное как последовательный гибрид. Иными словами, в движения машина будет приводится электромоторами, а ДВС выступит в роли генератора и не будет связан с колесами.

Audi пока не раскрывает никаких технических данных прототипа. Зато можно не сомневаться в серьезности намерений компании записать на своей счет победу еще и в самом знаменитом ралли-рейде планеты.

[ + – ] В активе Audi — 13 побед в суточном марафоне Ле-Ман

Ранее Audi уже изменила раллийную историю, создав боевую машину с полноприводной трансмиссией и дважды выиграв чемпионат мира по ралли (1982, 1984). Кроме того, "кольца" дважды выигрывали чемпионат мира по гонкам на выносливость и 13 раз побеждали в Ле-Мане. Audi сделала дизельные моторы триумфаторами суточных гонок, а затем привела гибридный спорт-прототип к победе в Ле-Мане.

Проведение очередного ралли-марафона Дакар запланировано на 2—14 января 2022 года.

Ранее Фокус сообщал, какие трансформации претерпит Audi A4 нового поколения. В гамме машины шестого поколения, которая выйдет на рынок, ориентировочно, через два года, будут как "мягкие" гибриды, так и с возможностью подзарядки от сети.