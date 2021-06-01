Електрика на штурм піску. Audi вирушить підкорювати ралі-рейд Дакар на гібридному авто

Компанія вперше у своїй історії стартуватиме в знаменитому ралі-рейді.

Про те, що в Audi вирішили поборотися за перемогу в багатоденному ралі-рейді Дакар, стало відомо в кінці осені минулого року. І ось тепер, крім технічної концепції, у компанії є команда: щойно стало відомо, що в перегонах честь інгольштадтської марки будуть відстоювати такі ралійні легенди, як Стефан Петерансель (14 перемог у Дакарі) і Карлос Сайнц (дворазовий чемпіон світу з ралі, триразовий переможець Дакара ), а також дворазовий чемпіон німецьких кузовних перегонів Маттіас Екстрем.

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Справжня дрім-тім!

[ + – ] Пілоти заводської команди Audi в Дакарі-2022

Що стосується техніки, то в Audi працюють над прототипом, який буде приводитися в рух силою електрики, але мова не про електромобіль. На борту буде і високоефективний двигун внутрішнього згоряння, який у компанії позначили як "конвертер енергії". У назві криється призначення ДВЗ, використаного в конструкції прототипу: за необхідності він буде заряджати акумуляторну батарею.

Тобто мова йде про високопотужний електро-бензиновий гібрид — і, судячи з того, як у компанії описали силову установку, це ні що інше як послідовний гібрид. Іншими словами, у рух машина буде приводитися електромоторами, а ДВЗ виступить у ролі генератора і не буде пов'язаний з колесами.

Audi поки не розкриває ніяких технічних даних прототипу. Зате можна не сумніватися в серйозності намірів компанії записати на свій рахунок перемогу ще й у найбільш знаменитому ралі-рейді планети.

[ + – ] В активі Audi — 13 перемог у добовому марафоні Ле-Ман

Раніше Audi вже змінила ралійну історію, створивши бойову машину з повнопривідною трансмісією і двічі вигравши чемпіонат світу з ралі (1982, 1984). Крім того, "кільця" двічі вигравали чемпіонат світу з перегонів на витривалість і 13 разів перемагали в Ле-Мане. Audi зробила дизельні мотори тріумфаторами добових перегонів, а потім привела гібридний спорт-прототип до перемоги в Ле-Мане.

Проведення чергового ралі-марафону Дакар заплановано на 2-14 січня 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, які трансформації зазнає Audi A4 нового покоління. У гамі машини шостого покоління, яка вийде на ринок орієнтовно через два роки, будуть як "м'які" гібриди, так і з можливістю підзарядки від мережі.