Audi показала наступника флагманської моделі A8

Концепт-кар Audi Grand Sphere оснащений електричною силовою установкою та автопілотом четвертого рівня автономності.

В останні роки нові електромобілі від Audi сиплються немов із рогу достатку. На черзі — прообраз флагмана, який прийде на зміну нинішньому A8. Його представлять на першому Мюнхенському автосалоні 2021 року у вересні цього року.

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Електричний концепт-кар під назвою Grand Sphere базується на новій платформі сімейства Artemis. Незважаючи на те що Grand Sphere планується як наступник A8, він не буде просто електричною версією седана A8. Наразі ніякої інформації про технічні характеристики немає — це просто дизайнерська концепція, що задає вектор подальшого розвитку флагманських моделей Audi.

"Я запитав нашу команду дизайнерів не про їхнє бачення наступника A8, а про щось зовсім нове. Обсяги продажів представницьких седанів — таких як A8, BMW 7-ї серії Mercedes-Benz S-Class — знижуються, і зʼявляються нові, більш привабливі форм-фактори кузовів", — прокоментував появу нового концепту головний дизайнер Audi Марк Ліхтей. — S-Class був набагато більш успішним, ніж наш A8, тому ми повинні вигадати щось абсолютно нове, щоб гідно з ним конкурувати".

Генеральний директор Audi Маркус Дюсманн зазначив, що проект Artemis забезпечить план для швидкого і гнучкого процесу розробки нових електромобілів у Volkswagen Group, коли платформа була анонсована в 2020 році. Хоча її можливості повністю не були розкриті, варто очікувати середній запас ходу приблизно 700-800 км.

Компанія також працює над технологією безпілотного кермування, тому в концепті Grand Sphere встановлений автопілот 4-го рівня автономності. Це означатиме, що на певних ділянках дороги водій може повністю відволіктися від управління машиною — все буде під владою електроніки. В Audi підтвердили, що серійна версія флагманського седана Audi Grand Sphere зʼявиться не раніше 2024 року і буде спрямована на те, щоб битися з кращими представниками люкс-сегменту.

Як ми писали раніше, Audi вирушить підкорювати ралі-рейд Дакар на гібридному позашляховику. Пілотувати спортпрототип будуть Стефан Петерансель (14 перемог у Дакарі) і Карлос Сайнц (дворазовий чемпіон світу з ралі, триразовий переможець Дакара).

Також Фокус повідомляв, що майбутня Audi A4 отримає електроверсію. Її топова версія може отримати два електромотори сумарною потужністю майже 500 к. с.