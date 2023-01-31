Витончений дизайн і 600 сил: розкрито подробиці флагманського електрокара Audi A8 (фото)

Новий Audi A8 запропонують виключно в електричному виконанні. Розкішний седан буде витриманий у новій стилістиці марки та стане елегантнішим на вигляд.

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З'явилася інформація про новий Audi A8 четвертого покоління. Представницький седан презентують у 2024 році, і він стане електромобілем. Про це головний дизайнер Audi Марк Ліхте розповів британському виданню Autocar.

[ + – ] Новий Audi A8 стане електромобілем Фото: Audi

Електромобіль перейменують на Audi A8 E-Tron, адже не виключено, що спочатку його продаватимуть паралельно з бензиновими й дизельними A8 нинішнього покоління. Седан буде побудований на сучасній електричній платформі РРЕ, яку також використовуватиме молодший Audi A6 E-Tron і Porsche Macan другого покоління.

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Дизайн Audi A8 2024 також зміниться. Марк Ліхте повідомив, що автомобіль буде дуже схожий на концепт-кар Audi Grandsphere. Це означає, що в зовнішньому вигляді переважатимуть елегантні плавні лінії, а дах стане похилішим.

[ + – ] Седан отримає два мотори та повний привід Фото: Audi

Концептуальний Audi Grandsphere був 710-сильним, але серійний A8 E-Tron навряд чи стане таким потужним. Очікується, що він отримає повний привід і 600-сильну установку від Porsche Macan, а його запас ходу становитиме не менше 600 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Audi готують електричний позашляховик, який стане конкурентом "Гелендвагена" та Land Rover Defender.

Також ми повідомляли, що новий електрокар Volkswagen ID.3 розсекретили до прем'єри.