Утонченный дизайн и 600 сил: раскрыты подробности флагманского электрокара Audi A8 (фото)

Новый Audi A8 предложат исключительно в электрическом исполнении. Роскошный седан будет выдержан в новой стилистике марки и станет элегантнее на вид.

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Появилась информация про новый Audi A8 четвертого поколения. Представительский седан презентуют в 2024 году и он станет электромобилем. Об этом главный дизайнер Audi Марк Лихте рассказал британскому изданию Autocar.

[ + – ] Новый Audi A8 станет электромобилем Фото: Audi

Электромобиль переименуют в Audi A8 E-Tron, ведь не исключено, что первое время он будет продаваться параллельно с бензиновыми и дизельными A8 нынешнего поколения. Седан будет построен на современной электрической платформе РРЕ, которую также будут использовать младший Audi A6 E-Tron и Porsche Macan второго поколения.

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Дизайн Audi A8 2024 также преобразится. Марк Лихте сообщил, что седан будет очень похож на концепт-кар Audi Grandsphere. Это значит, что во внешнем виде будут преобладать элегантные плавные линии, а крыша станет более покатой.

[ + – ] Седан получит два мотора и полный привод Фото: Audi

Концептуальный Audi Grandsphere был 710-сильным, но серийный A8 E-Tron вряд ли станет столь мощным. Ожидается, что он получит полный привод и 600-сильную установку от Porsche Macan, а его запас хода составит не менее 600 км.

Ранее Фокус сообщал, что Audi готовят электрический внедорожник, который станет конкуретном Гелендвагена и Land Rover Defender.

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