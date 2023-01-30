Geely и Volvo разрабатывают недорогой электрокроссовер для Европы (фото)

Zeekr 003 — компактный 4,38-метровый электрокроссовер с оригинальным дизайном. Авто предложат в версиях мощностью 272 и 428 л. с., а его запас хода достигнет 450 км.

Related video

Опубликованы первые фото Zeekr 003. Компактный электрический кроссовер сейчас проходит испытания в Швеции и будет презентован в апреле на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Электрический кроссовер тестируют в Швеции Фото: autohome.com.cn

Zeekr 003 – третья модель премиального электрического подразделения концерна Geely, предназначенная, в первую очередь, для европейского рынка. Как и другие электрокары бренда, ее создают специалисты Volvo.

В частности, внешность Zeekr 003 разработали в дизайн-студии в шведском Гетеборге. Тестовые прототипы электрокара прикрыты камуфляжем, но можно рассмотреть тоненькую диодную оптику, изогнутую оконную линию и толстые задние стойки крыши. Электрокар будет компактнее других Zeekr.

[ + – ] Электромобиль достигает 4,38 м в длину Фото: autohome.com.cn

Размеры Zeekr 003 2023:

Длина – 4380 мм

Ширина – 1830 мм

Высота – 1640 мм

Колесная база – 2750 мм

Важно

Запас хода 480 км и 4,1 с до сотни: презентован новый электромобиль от Volvo (фото)

Электромобиль Geely Zeekr будет построен на современной платформе SEA. Ее уже использует кроссовер Smart #1, а еще на ней построят недорогой электрокар Volvo EX30.

[ + – ] Zeekr 003 предложат в версиях на 272 и 428 л. с. Фото: autohome.com.cn

Ожидается, что новый Zeekr 003 предложат в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 468-сильной версиях. Запас хода электрокара составит около 450 км.

К слову, недавно электромобили Zeekr уже появились в Украине. В нашу страну привезли модель, способную проехать 700 км без подзарядки.

Также Фокус сообщал, что первый электромобиль Xiaomi рассекретили до премьеры. Он станет конкурентом Tesla Model 3.