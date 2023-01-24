Запас хода 480 км и 4,1 с до сотни: презентован новый электромобиль от Volvo (фото)

Электромобиль Polestar 2 изменился внешне и стал богаче оснащен. Все версии модели получили прибавки в мощности, а за доплату предложена увеличенная батарея.

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Опубликованы официальные фото Polestar 2 2023. Электрический лифтбэк от Volvo прошел фейслифтинг. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте шведской марки.

[ + – ] Электрокар получил новые колесные диски Фото: Polestar

Дизайн электромобиля обновили в духе кроссовера Polestar 3. Вместо радиаторной решетки появилась пластиковая заглушка – она прикрывает многочисленные датчики авто. Также несколько изменены бамперы и предложены новые колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов.

Салон Polestar 2 остался прежним, но зато расширена комплектация электрокара. Базовая версия получила камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и беспроводную зарядку для смартфона.

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А вот силовая установка претерпела серьезные изменения. В базовой версии привод теперь не передний, как ранее, а задний. Мощность при этом выросла с 231 до 299 л. с., а крутящий момент увеличен с 329 до 489 Нм. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 5,9 с.

[ + – ] Топовая версия модели оснащена 455-сильной установкой Фото: Polestar

Двухмоторная полноприводная версия теперь развивает 421 л. с. вместо 408, но зато доплату ее отдачу теперь можно увеличить до 455 л. с. В этом случае спринт до сотни занимает 4,1 с.

Кроме того, предложена новая батарея емкостью 82 кВт∙ч. С ней запас хода электромобиля превысит 480 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве появился очень редкий 600-сильный спорткар Polestar.

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