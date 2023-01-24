Запас ходу 480 км та 4,1 с до сотні: презентовано новий електромобіль від Volvo (фото)

Електромобіль Polestar 2 змінився зовні і став багатше оснащений. Всі версії моделі отримали збільшення в потужності, а за доплату запропонована збільшена батарея.

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[ + – ] Електрокар отримав нові колісні диски Фото: Polestar

Дизайн електромобіля оновили в стилі кросовера Polestar 3. Замість решітки радіатора з'явилася пластикова заглушка — вона прикриває численні датчики авто. Також дещо змінено бампери та запропоновано нові колісні диски діаметром 19 та 20 дюймів.

Салон Polestar 2 залишився колишнім, проте розширено комплектацію електрокара. Базова версія отримала камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль та бездротову зарядку для смартфона.

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А ось силова установка зазнала серйозних змін. У базовій версії привод тепер не передній, як раніше, а задній. Потужність при цьому зросла з 231 до 299 к. с., а крутний момент збільшений з 329 до 489 Нм. Розгін до 100 км/год тепер займає 5,9 с.

[ + – ] Топова версія моделі оснащена 455-сильною установкою Фото: Polestar

Двомоторна повнопривідна версія тепер розвиває 421 к. с. замість 408, але за доплату її віддачу тепер можна збільшити до 455 к. с. У цьому разі спринт до сотні займає 4,1 с.

Крім того, запропоновано нову батарею ємністю 82 кВт∙год. З нею запас ходу електромобіля перевищить 480 км.

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