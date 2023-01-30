Geely та Volvo розробляють недорогий електрокросовер для Європи (фото)
Zeekr 003 — компактний 4,38-метровий електрокросовер з оригінальним дизайном. Авто запропонують у версіях потужністю 272 та 428 к. с., а його запас ходу досягне 450 км.
Опубліковано перші фото Zeekr 003. Компактний електричний кросовер зараз проходить випробування у Швеції та буде презентований у квітні на автошоу у Шанхаї. Про це повідомляє сайт Autohome.
Zeekr 003 — третя модель преміального електричного підрозділу концерну Geely, призначена насамперед для європейського ринку. Як і інші електрокари бренду, її створюють фахівці Volvo.
Зокрема, зовнішність Zeekr 003 розробили у дизайн-студії у шведському Гетеборзі. Тестові прототипи електрокара прикриті камуфляжем, але можна розглянути тоненьку діодну оптику, вигнуту лінію вікна і товсті задні стійки даху. Електрокар буде компактнішим за інших Zeekr.
Розміри Zeekr 003 2023:
- Довжина – 4380 мм
- Ширина – 1830 мм
- Висота – 1640 мм
- Колісна база – 2750 мм
Електромобіль Geely Zeekr збудують на сучасній платформі SEA. Її вже використовує кросовер Smart #1, а ще на ній побудують недорогий електрокар Volvo EX30.
Очікується, що новий Zeekr 003 запропонують у задньопривідній 272-сильній та повнопривідній 468-сильній версіях. Запас ходу електрокара становитиме близько 450 км.
До речі, нещодавно електромобілі Zeekr вже з'явилися в Україні. До нашої країни привезли модель, яка здатна проїхати 700 км без підзарядки.
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