Оновлений кросовер Audi Q8 розсекретили до прем'єри (фото)

Оновлений Audi Q8 представлять у другій половині 2023 року. Новинка отримає змінену зовнішність та інтер'єр, а також доопрацьовану підвіску.

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Audi готує оновлення для флагманського кросовера Audi Q8 Нещодавно зовнішність моделі для 2023 року розсекретили до прем'єри. Про це повідомили на сайті Motor.es.

Audi Q8 надійшов у продаж ще в 2018 році. Тепер модель отримає оновлення, яке зробить кросовер стильнішим і сучаснішим.

Дизайнери на основі шпигунських фото підготували рендер новинки. Оновлений кросовер не сильно відрізнятиметься від поточної моделі, але отримає деякі зміни.

Спереду з'явиться оновлена решітка радіатора та змінені фари. Також кросовер отримає інший передній бампер.

[ + – ] Спереду в оновленого Audi Q8 з'являться нові решітки радіатора та бампер Фото: Motor1.com

На шпигунських знімках видно, що в оновленого Audi Q8 зміняться задні ліхтарі. Крім цього на кросовер встановлять модернізовані бічні спідниці та кришку багажника.

[ + – ] Позаду оновленого Audi Q8 також очікуються деякі зміни Фото: Motor1.com

За чутками, модель отримає нові кольори кузова та дизайн коліс. Оновлений Audi Q8 пропонуватимуть у кількох варіантах. Заряджені модифікації SQ8 та RS Q8 залишаться для 2023 модельного року.

В інтер'єрі також відбудуться деякі зміни. Вони враховуватимуть оновлене кермо та новий інформаційно-розважальний інтерфейс MMI.

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Для Audi Q8 2023 оновлять і налаштування підвіски. Вона стане жорсткішою для більш динамічної поведінки на дорозі. Бензинові та дизельні двигуни об'ємом 3,0 і 4,0 л доповнять м'якими гібридними установками.

Прем'єра оновленого Audi Q8 очікується у другій половині цього року. Кросовер надійде у продаж як модель 2024 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті з'явилася перша інформація про новий седан Audi A8 четвертого покоління.