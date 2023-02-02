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Авто

В інтернет потрапили зображення нового Audi A6 2024: він стане електрокаром

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Фото: the drive | Новий Audi A6 надійде в продаж у 2024 році

Новий Audi A6 2024 року вперше стане електромобілем. Седан запропонують у кількох модифікаціях потужністю від 600 к.с.

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В інтернет потрапили патентні зображення Audi A6 шостого покоління. Седан мають презентувати наприкінці 2023 чи 2024 року. Про це повідомляє сайт The Drive.

Audi A6 2024, Audi A6, новий Audi A6, електромобіль Audi A6 Fullscreen
У седана елегантний і стрімкий силует
Фото: the drive

Новий Audi A6 стане електромобілем і отримає приставку e-tron у назві. Так його відокремлять від бензинового А6 нинішнього покоління, який спочатку випускатиметься паралельно зі своїм наступником.

Audi A6 2024, Audi A6, новий Audi A6, електромобіль Audi A6 Fullscreen
Audi A6 2024 буде доступний тільки в електричних версіях
Фото: the drive

Електромобіль Audi A6 e-tron багато в чому повторює однойменний концепт-кар 2021 року і має елегантніший вигляд, ніж попередник. У нього плавні лінії кузова та похилий дах, а задня частина злегка загострена. Пластикова заглушка спереду імітує фірмову решітку радіатора Audi, а з нею поєднуються розкосі діодні фари.

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Електрокар буде побудований на новій платформі PPE, яку також використовуватимуть новий Audi A8 e-tron і електричний Porsche Macan другого покоління. Автомобіль отримає акумуляторну батарею на 100 кВт∙год, а його запас ходу досягне 700 км.

Audi A6 2024, Audi A6, новий Audi A6, електромобіль Audi A6 Fullscreen
Електрокар збудують на цілком новій платформі
Фото: the drive

Відомо, що одна з версій Audi A6 e-tron отримає два двигуни загальною потужністю 600 к.с. Крім того, нещодавно головний дизайнер Audi Марк Ліхте підтвердив розробку надпотужної модифікації RS6 e-tron. Поряд із седаном запропонують і універсал Audi A6.

Раніше Фокус повідомляв, що Audi показали оригінальний електрокросовер із системою віртуальної реальності.