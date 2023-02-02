В інтернет потрапили зображення нового Audi A6 2024: він стане електрокаром

Новий Audi A6 2024 року вперше стане електромобілем. Седан запропонують у кількох модифікаціях потужністю від 600 к.с.

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В інтернет потрапили патентні зображення Audi A6 шостого покоління. Седан мають презентувати наприкінці 2023 чи 2024 року. Про це повідомляє сайт The Drive.

[ + – ] У седана елегантний і стрімкий силует Фото: the drive

Новий Audi A6 стане електромобілем і отримає приставку e-tron у назві. Так його відокремлять від бензинового А6 нинішнього покоління, який спочатку випускатиметься паралельно зі своїм наступником.

[ + – ] Audi A6 2024 буде доступний тільки в електричних версіях Фото: the drive

Електромобіль Audi A6 e-tron багато в чому повторює однойменний концепт-кар 2021 року і має елегантніший вигляд, ніж попередник. У нього плавні лінії кузова та похилий дах, а задня частина злегка загострена. Пластикова заглушка спереду імітує фірмову решітку радіатора Audi, а з нею поєднуються розкосі діодні фари.

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Електрокар буде побудований на новій платформі PPE, яку також використовуватимуть новий Audi A8 e-tron і електричний Porsche Macan другого покоління. Автомобіль отримає акумуляторну батарею на 100 кВт∙год, а його запас ходу досягне 700 км.

[ + – ] Електрокар збудують на цілком новій платформі Фото: the drive

Відомо, що одна з версій Audi A6 e-tron отримає два двигуни загальною потужністю 600 к.с. Крім того, нещодавно головний дизайнер Audi Марк Ліхте підтвердив розробку надпотужної модифікації RS6 e-tron. Поряд із седаном запропонують і універсал Audi A6.

Раніше Фокус повідомляв, що Audi показали оригінальний електрокросовер із системою віртуальної реальності.