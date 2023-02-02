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Авто

В интернет попали изображения нового Audi A6 2024: он станет электрокаром

Audi A6 2024, Audi A6, новый Audi A6, электромобиль Audi A6
Фото: the drive | Новый Audi A6 поступит в продажу в 2024 году

Новый Audi A6 2024 впервые станет электромобилем. Седан предложат в нескольких модификациях мощностью от 600 л. с.

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В интернет попали патентные изображения Audi A6 шестого поколения. Седан должны презентовать в конце 2023 или 2024 году. Об этом сообщает сайт The Drive.

Audi A6 2024, Audi A6, новый Audi A6, электромобиль Audi A6 Fullscreen
У седана элегантнтый и стремительный силуэт
Фото: the drive

Новый Audi A6 станет электромобилем и получит приставку e-tron в названии. Таким образом его отделят от бензинового А6 нынешнего поколения, который первое время будет выпускаться параллельно со своим преемником.

Audi A6 2024, Audi A6, новый Audi A6, электромобиль Audi A6 Fullscreen
Audi A6 2024 будет доступен только в электрических версиях
Фото: the drive

Электромобиль Audi A6 e-tron во многом повторяет одноименный концепт-кар 2021 года и выглядит элегантнее предшественника. У него плавные линии кузова и покатая крыша, а задняя часть слегка заострена. Пластиковая заглушка спереди имитирует фирменную решетку радиатора Audi, а с ней сочетаются раскосые диодные фары.

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Электрокар будет построен на новой платформе PPE, которую также будут использовать новый Audi A8 e-tron и электрический Porsche Macan второго поколения. Авто получит аккумуляторную батарею на 100 кВт∙ч, а его запас хода достигнет 700 км.

Audi A6 2024, Audi A6, новый Audi A6, электромобиль Audi A6 Fullscreen
Электрокар построят на полностью новой платформе
Фото: the drive

Известно, что одна из версий Audi A6 e-tron получит два мотора общей мощностью 600 л. с. Кроме того, недавно главный дизайнер Audi Марк Лихте подтвердил разработку сверхмощной модификации RS6 e-tron. Наряду с седаном предложат и универсал Audi A6.

Ранее Фокус сообщал, что Audi показали оригинальный электрокроссовер с системой виртуальной реальности.