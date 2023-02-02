В интернет попали изображения нового Audi A6 2024: он станет электрокаром

Новый Audi A6 2024 впервые станет электромобилем. Седан предложат в нескольких модификациях мощностью от 600 л. с.

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В интернет попали патентные изображения Audi A6 шестого поколения. Седан должны презентовать в конце 2023 или 2024 году. Об этом сообщает сайт The Drive.

[ + – ] У седана элегантнтый и стремительный силуэт Фото: the drive

Новый Audi A6 станет электромобилем и получит приставку e-tron в названии. Таким образом его отделят от бензинового А6 нынешнего поколения, который первое время будет выпускаться параллельно со своим преемником.

[ + – ] Audi A6 2024 будет доступен только в электрических версиях Фото: the drive

Электромобиль Audi A6 e-tron во многом повторяет одноименный концепт-кар 2021 года и выглядит элегантнее предшественника. У него плавные линии кузова и покатая крыша, а задняя часть слегка заострена. Пластиковая заглушка спереди имитирует фирменную решетку радиатора Audi, а с ней сочетаются раскосые диодные фары.

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Электрокар будет построен на новой платформе PPE, которую также будут использовать новый Audi A8 e-tron и электрический Porsche Macan второго поколения. Авто получит аккумуляторную батарею на 100 кВт∙ч, а его запас хода достигнет 700 км.

[ + – ] Электрокар построят на полностью новой платформе Фото: the drive

Известно, что одна из версий Audi A6 e-tron получит два мотора общей мощностью 600 л. с. Кроме того, недавно главный дизайнер Audi Марк Лихте подтвердил разработку сверхмощной модификации RS6 e-tron. Наряду с седаном предложат и универсал Audi A6.

Ранее Фокус сообщал, что Audi показали оригинальный электрокроссовер с системой виртуальной реальности.