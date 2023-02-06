Обновленный кроссовер Audi Q8 рассекретили до премьеры (фото)

Обновленный Audi Q8 представят во второй половине 2023 года. Новинка получит измененную внешность и интерьер, а также доработанную подвеску.

Related video

Audi готовит обновление для флагманского кроссовера Audi Q8. Недавно внешность модели для 2023 года рассекретили до премьеры. Об этом рассказали на сайте Motor.es.

Audi Q8 поступил в продажу еще в 2018 году. Теперь модель получит обновление, которое сделает кроссовер более стильным и современным.

Дизайнеры на основе шпионских фото подготовили рендер новинки. Обновленный кроссовер не будет сильно отличаться от текущей модели, но получит некоторые изменения.

Спереди появится обновленная решетка радиатора и измененные фары. Также кроссовер получит другой передний бампер.

[ + – ] Спереди у обновленного Audi Q8 появятся новые решетка радиатора и бампер Фото: Motor1.com

На шпионских снимках заметно, что у обновленного Audi Q8 изменятся задние фонари. Помимо этого на кроссовер установят модернизированные боковые юбки и крышку багажника.

[ + – ] Сзади обновленного Audi Q8 также ожидаются некоторые изменения Фото: Motor1.com

По слухам, модель получит новые цвета кузова и дизайн колес. Обновленный Audi Q8 будут предлагать в нескольких вариантах. Заряженные модификации SQ8 и RS Q8 останутся для 2023 модельного года.

В интерьере также произойдут некоторые изменения. Они будут включать обновленное рулевое колесо и новый информационно-развлекательный интерфейс MMI.

Важно

В интернет попали изображения нового Audi A6 2024: он станет электрокаром

Для Audi Q8 2023 года обновят и настройки подвески. Она станет жестче для более динамичного поведение на дороге. Бензиновые и дизельные двигатели люъемом 3,0 и 4,0 л дополнят мягкими гибридными установками.

Премьера обновленного Audi Q8 ожидается во второй половине этого года. Кроссовер поступит в продажу как модель 2024 года.

Ранее Фокус сообщал, что в интернете появилась первая информация про новый седан Audi A8 четвертого поколения.