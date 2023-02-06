Обновленный кроссовер Audi Q8 рассекретили до премьеры (фото)
Обновленный Audi Q8 представят во второй половине 2023 года. Новинка получит измененную внешность и интерьер, а также доработанную подвеску.
Audi готовит обновление для флагманского кроссовера Audi Q8. Недавно внешность модели для 2023 года рассекретили до премьеры. Об этом рассказали на сайте Motor.es.
Audi Q8 поступил в продажу еще в 2018 году. Теперь модель получит обновление, которое сделает кроссовер более стильным и современным.
Дизайнеры на основе шпионских фото подготовили рендер новинки. Обновленный кроссовер не будет сильно отличаться от текущей модели, но получит некоторые изменения.
Спереди появится обновленная решетка радиатора и измененные фары. Также кроссовер получит другой передний бампер.
На шпионских снимках заметно, что у обновленного Audi Q8 изменятся задние фонари. Помимо этого на кроссовер установят модернизированные боковые юбки и крышку багажника.
По слухам, модель получит новые цвета кузова и дизайн колес. Обновленный Audi Q8 будут предлагать в нескольких вариантах. Заряженные модификации SQ8 и RS Q8 останутся для 2023 модельного года.
В интерьере также произойдут некоторые изменения. Они будут включать обновленное рулевое колесо и новый информационно-развлекательный интерфейс MMI.Важно
Для Audi Q8 2023 года обновят и настройки подвески. Она станет жестче для более динамичного поведение на дороге. Бензиновые и дизельные двигатели люъемом 3,0 и 4,0 л дополнят мягкими гибридными установками.
Премьера обновленного Audi Q8 ожидается во второй половине этого года. Кроссовер поступит в продажу как модель 2024 года.
Ранее Фокус сообщал, что в интернете появилась первая информация про новый седан Audi A8 четвертого поколения.