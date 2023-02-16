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Авто

Война в Украине заставила Audi изменить дизайн автомобилей

Audi Grandsphere, дизайн Audi, война в Украине, Audi Activesphere
Фото: Audi | Концепт-кар Audi Grandsphere выполнен в новом фирменном стиле

Новые Audi будут элегантнее и привлекательнее. В дизайне немецких авто станет меньше агрессии и больше мягких плавных линий.

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В Audi планируют внедрить новый фирменный дизайн. Одной из причиной изменения стиля немецкой марки стала российская агрессия против Украины. Об этом заявил главный дизайнер Audi Марк Лихте в интервью Top Gear.

"Одна из причин этого – война недалеко отсюда, влияющая на каждого", — подчеркнул Марк Лихте.

Audi Grandsphere, дизайн Audi, война в Украине, Audi Activesphere Fullscreen
Audi Activesphere
Фото: Audi

По его словам, будущий стиль марки станет мягче, "дружелюбнее" и менее агрессивным. Его черты уже видны на концепт-карах Audi Skysphere, Grandsphere і Activesphere. Также в этой стилистике будут выполнены новые Audi A8 и A6, которые станут электромобилями.

Марк Лихте считает, что переход к электрокарам и беспилотным авто откроет новые возможности и даст большую свободу в дизайне. Новые силовые установки позволят изменить компоновку авто и не несут столько ограничений, как двигатели внутреннего сгорания.

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Марк Лихте признался, что всегда был против чрезмерной агрессии в дизайне. Он надеется, что заданному тренду Audi последуют и другие автопроизводители и внешний вид новых моделей станет элегантнее.

Ранее Фокус сообщал, что Audi выпустят электрический внедорожник, который станет конкурентов Mercedes G-Class и Land Rover Defender.