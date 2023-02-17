Audi прощаются со своим популярным спорткаром специальной версией (фото)

Цены за прощальную версию Audi TT Final Edition начинаются с 49 955 долларов. Она отличается новой отделкой и изменениями в интерьере.

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Audi выпустили прощальную версию для своего спорткара TT. Версия Final Edition получила уникальную отделку и будет выпущена ограниченным тиражом. Об этом сообщили на портале Auto Express.

Первое поколение Audi TT было представлено еще в 1998 году. Спортивное купе мгновенно стало популярным благодаря своему необычному дизайну и отличному управлению.

К сожалению, третье поколение Audi TT не оправдало ожиданий бренда. Модель хоть и обладает неплохими характеристиками и симпатичным дизайном, но все же уступает по продажам своим конкурентам.

[ + – ] Версия Final Edition доступна для всех версий Audi TT и TTS Фото: Audi

Audi решили выпустить прощальную версию TT Final Edition, которая будет доступна для всех модификаций модели (кроме топовой TT RS). Визуально ее можно отличить по черным акцентам, которые есть на дверных зеркалах, выхлопных патрубках и спойлере. У родстера также установлены дуга безопасности и ветрозащитный диффузор черного цвета.

Внутри предусмотрен расширенный кожаный пакет, а рулевое колесо обтянуто кожей Alcantara с красной строчкой. Помимо этого красную окантовку можно найти на сиденьях и ковриках.

[ + – ] Версия Final Edition отличается красными акцентами внутри Фото: Audi

Оснащение Audi TT Final Edition включает спутниковую навигацию и информационно-развлекательную систему Audi Connect. Для TTS предусмотрен пакет "Комфорт и звук", включающий модернизированную аудиосистему, камеру заднего вида и помощь при парковке.

Цены на Audi TT Final Edition начинаются с 49 955 долларов за модификацию 40 TFSI. За 45 TFSI quattro придется заплатить от 55 456 долларов.

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Помимо этого прощальная версия доступна и для купе TTS — от 65 183 долларов. За родстер придется доплатить еще 2085 долларов.

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