Три колеса и более 200 сил: представлен нестандартный спорткар (видео)

Новый Polaris Slingshot Roush Edition предлагает незабываемый опыт вождения. Спорткар разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 4,9 секунды.

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Компания Polaris представили заряженный трехколесный спорткар Slingshot Roush Edition. Он оснащается 203-сильным двигателем и доработанной подвеской. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Спереди установлены четырехпоршневые тормоза Brembo, которые обеспечивают отличное торможение на высоких скоростях. Также версия Roush Edition отличается верхом Slingshot Excursion Top, накладками на педали Sparco и рулевым колесом с цветовыми акцентами.

[ + – ] Polaris Slingshot Roush Edition будет доступен только в одном цвете Фото: POLARIS

Slingshot Roush Edition доступен с автоматической коробкой передач AutoDrive или пятиступенчатой МКПП. Переключатели сделаны из композитного материала, чтобы обеспечить отличную обратную связь.

В стандартную комплектацию входят 7-дюймовый информационно-развлекательный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и навигацией, а также мощная аудиосистема и усилитель.

Polaris Slingshot Roush Edition оснащается 2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 203 л.с. и 195 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 201 км/ч.

Габариты Polaris Slingshot Roush Edition:

Длина — 3800 мм

Ширина — 1980 мм

Высота — 1318 мм

Колесная база — 2667 мм

Клиенты могут оснастить свой Polaris Slingshot Roush Edition сиденьями с подогревом и охлаждением, дополнительными сумками для хранения, задним крылом красного цвета и аудиокомплектом Stage 3 со встроенными динамиками за подголовником.

[ + – ] Polaris Slingshot Roush Edition отличается от стандартной версии множеством модификаций Фото: POLARIS

Спорткар с механической коробкой переключения передач обойдется от 37 349 долларов. Версия с АКПП будет стоить — от 39 499 долларов. Первые поставки начнутся уже этой весной.

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