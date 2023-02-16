Три колеса та понад 200 сил: представлений нестандартний спорткар (відео)

Новий Polaris Slingshot Roush Edition пропонує незабутній досвід водіння. Спорткар розганяється від 0 до 100 км/год лише за 4,9 секунди.

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Компанія Polaris представили заряджений триколісний спорткар Slingshot Roush Edition. Він оснащується 203-сильним двигуном та доопрацьованою підвіскою. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Спереду встановлені чотирипоршневі гальма Brembo, які забезпечують відмінне гальмування на високих швидкостях. Також версія Roush Edition відрізняється верхом Slingshot Excursion Top, накладками на педалі Sparco та кермовим колесом з колірними акцентами.

[ + – ] Polaris Slingshot Roush Edition буде доступний лише в одному кольорі Фото: POLARIS

Slingshot Roush Edition доступний з автоматичною коробкою передач AutoDrive або п'ятиступінчастою МКПП. Перемикачі зроблені з композитного матеріалу, щоб забезпечити відмінний зворотний зв'язок.

У стандартну комплектацію входять 7-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей з підтримкою Apple CarPlay та навігацією, а також потужна аудіосистема та підсилювач.

Polaris Slingshot Roush Edition оснащується 2-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном потужністю 203 к. с. і 195 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,9 секунди, а максимальна швидкість становить 201 км/год.

Габарити Polaris Slingshot Roush Edition:

Довжина — 3800 мм

Ширина — 1980 мм

Висота — 1318 мм

Колісна база — 2667 мм

Клієнти можуть оснастити свій Polaris Slingshot Roush Edition сидіннями з підігрівом та охолодженням, додатковими сумками для зберігання, заднім крилом червоного кольору та аудіокомплектом Stage 3 із вбудованими динаміками за підголовником.

[ + – ] Polaris Slingshot Roush Edition відрізняється від стандартної версії безліччю модифікацій Фото: POLARIS

Спорткар із механічною коробкою перемикання передач обійдеться від 37 349 доларів. Версія з АКПП коштуватиме від 39 499 доларів. Перші поставки розпочнуться вже цієї весни.

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