Три колеса та понад 200 сил: представлений нестандартний спорткар (відео)
Новий Polaris Slingshot Roush Edition пропонує незабутній досвід водіння. Спорткар розганяється від 0 до 100 км/год лише за 4,9 секунди.
Компанія Polaris представили заряджений триколісний спорткар Slingshot Roush Edition. Він оснащується 203-сильним двигуном та доопрацьованою підвіскою. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
Спереду встановлені чотирипоршневі гальма Brembo, які забезпечують відмінне гальмування на високих швидкостях. Також версія Roush Edition відрізняється верхом Slingshot Excursion Top, накладками на педалі Sparco та кермовим колесом з колірними акцентами.
Slingshot Roush Edition доступний з автоматичною коробкою передач AutoDrive або п'ятиступінчастою МКПП. Перемикачі зроблені з композитного матеріалу, щоб забезпечити відмінний зворотний зв'язок.
У стандартну комплектацію входять 7-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей з підтримкою Apple CarPlay та навігацією, а також потужна аудіосистема та підсилювач.
Polaris Slingshot Roush Edition оснащується 2-літровим чотирициліндровим бензиновим двигуном потужністю 203 к. с. і 195 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,9 секунди, а максимальна швидкість становить 201 км/год.
Габарити Polaris Slingshot Roush Edition:
- Довжина — 3800 мм
- Ширина — 1980 мм
- Висота — 1318 мм
- Колісна база — 2667 мм
Клієнти можуть оснастити свій Polaris Slingshot Roush Edition сидіннями з підігрівом та охолодженням, додатковими сумками для зберігання, заднім крилом червоного кольору та аудіокомплектом Stage 3 із вбудованими динаміками за підголовником.
Спорткар із механічною коробкою перемикання передач обійдеться від 37 349 доларів. Версія з АКПП коштуватиме від 39 499 доларів. Перші поставки розпочнуться вже цієї весни.
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