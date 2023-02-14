У Європі заборонили продаж бензинових та дизельних автомобілів з 2035 року

Новий законопроєкт спрямований на зниження рівня шкідливих викидів. До 2030 року частку легкових автомобілів із ДВС у Європі хочуть скоротити на 55%.

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Європарламент ухвалив заборонити продаж автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року. Так у Європі затвердили нові цілі щодо скорочення шкідливих викидів. Про це розповіли в Укравтопромі.

Згідно із законопроєктом, з 2035 року в Європі буде заборонено продавати нові транспортні засоби з ДВС. Це буде перший регіон у світі, який повністю перейде на електромобілі.

Європа до 2030 року планує скоротити кількість транспорту з ДВС на 55% для легкових автомобілів та 50% для комерційних порівняно з 2021 роком. Євродепутат Ян Хуітем вважає, що ці зміни стимулюватимуть автовиробників випускати більше електромобілів.

Дрібні виробники, що випускають від 1000 до 10 000 нових автомобілів або від 1000 до 22 000 нових комерційних автомобілів на рік, можуть отримати звільнення від правил до кінця 2035 року. Також до грудня 2026 року відстежуватиметься розрив між законодавчо встановленими лімітами викидів та реальними даними про споживання палива та енергії.

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Окрім того, Європарламент розробляє нову систему пільг для електромобілів. Це дозволить заповнити ринок моделями на електротязі якнайшвидше.

Генеральна директорка Європейської класифікації моторних мастил Сігрід де Вріс наголосила, що автомобільна галузь готова до випуску автомобілів з нульовим рівнем викидів. Вона зазначила, що до 2030 року у Європі частка акумуляторних електромобілів перевищить 70%.

Раніше Фокус писав, що Hyundai з 1 січня 2023 перестав продавати в Норвегії автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.