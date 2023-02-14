В Европе запретили продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года

Новый законопроект направлен на снижение уровня вредных выбросов. К 2030 году долю легковых автомобилей с ДВС в Европе хотят сократить на 55%.

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Европарламент постановил запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Так в Европе утвердили новые цели по сокращению вредных выбросов. Об этом рассказали в УкрАвтопроме.

Согласно законопроекту, с 2035 года в Европе будет запрещено продавать новые транспортные средства с ДВС. Это будет первый регион в мире, которые полностью перейдет на электромобили.

Европа к 2030 году планирует сократить количество транспорта с ДВС на 55% для легковых автомобилей и 50% для коммерческих в сравнении с 2021 годом. Евродепутат Ян Хуитем считает, что эти изменения будут стимулировать автопроизводителей выпускать больше электромобилей.

Мелкие производители, выпускающие от 1000 до 10 000 новых автомобилей или от 1000 до 22 000 новых коммерческих авто в год, могут получить освобождение от правил до конца 2035 года. Также к декабрю 2026 года будет отслеживаться разрыв между законодательно установленными лимитами выбросов и реальными данными о потреблении топлива и энергии.

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Кроме того, Европарламент разрабатывает новую систему льгот для электромобилей. Это позволит заполнить рынок моделями на электротяге как можно быстрее.

Генеральный директор Европейской классификации моторных масел Сигрид де Врис подчеркнула, что автомобильная отрасль готова к выпуску автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Она отметила, что к 2030 году в Европе доля аккумуляторных электромобилей превысит 70%.

Ранее Фокус писал, что Hyundai с 1 января 2023 года перестал продавать в Норвегии автомобили с двигателями внутреннего сгорания.