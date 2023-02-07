Ради экономии: американские полицейские пересаживаются на электромобили Tesla (фото)

Американские полицейские довольны электромобилями Tesla. Они отмечают их бесшумность, низкую стоимость эксплуатации и быстрый разгон.

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В США полицейские управления начинают добавлять электромобили в свои автопарки. По словам правоохранителей, это помогает сэкономить расходы. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Полицейские отметили, что электромобили не только экономичнее, но и помогают в некоторых операциях. Они бесшумные и могут разгоняться невероятно быстро.

В полицейском управлении Сомерсета в Висконсине сравнили расходы на использование электромобилей и автомобилей с ДВС. Они сообщили, что департамент может сэкономить около 83 810 долларов в течение запланированного десятилетнего срока эксплуатации модели Tesla Model Y.

[ + – ] В полиции отметили, что Tesla Model Y помогает существенно сэкономить Фото: facebook.com/Somerset Police Department

Многие американские полицейские управления планируют отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу электрокаров в течение пяти лет. Несмотря на более высокую стоимость покупки затраты на эксплуатацию заметно ниже.

В департаменте Сомерсета заявили, что обслуживание списанного Ford Police Interceptor Utility обходилось в среднем в 15 000 долларов. Эксплуатация Tesla Model Y обходится примерно на 45% дешевле.

Помимо этого в департаменте Сомерсета хотят установить солнечную систему зарядки для электромобилей. Это поможет еще сильнее сократить расходы, а также заряжать автопарк независимо от сети.

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В среднем полицейские проезжают около 48-97 км за рабочую смену. Поэтому заявленного запаса хода Tesla Model Y в 483 км должно хватить на целый день. Большинство полицейских автомобилей используются на малых скоростях, что идеально подходит для электромобилей

Ранее Фокус писал, что сразу два автомобиля Tesla возглавили рейтинг самых популярных моделей на электротяге в Европе.