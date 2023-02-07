Заради економії: американські поліцейські пересідають на електромобілі Tesla (фото)

Американські поліцейські задоволені електромобілями Tesla. Вони зазначають їх безшумність, низьку вартість експлуатації та швидкий розгін.

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У США поліцейські управління починають додавати електромобілі до своїх автопарків. За словами правоохоронців, це допомагає заощадити витрати. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Поліцейські зазначили, що електромобілі не лише економічніші, а й допомагають у деяких операціях. Вони безшумні та можуть розганятися неймовірно швидко.

У поліцейському управлінні Сомерсету у Вісконсині порівняли витрати на використання електромобілів та автомобілів із ДВЗ. Вони повідомили, що департамент може заощадити приблизно 83 810 доларів протягом запланованого десятирічного терміну експлуатації моделі Tesla Model Y.

[ + – ] У поліції зазначили, що Tesla Model Y допомагає суттєво заощадити Фото: facebook.com/Somerset Police Department

Багато американських поліцейських управлінь планують відмовитися від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на користь електрокарів протягом п'яти років. Незважаючи на вищу вартість купівлі, витрати на експлуатацію помітно нижчі.

У департаменті Сомерсету заявили, що обслуговування списаного Ford Police Interceptor Utility коштувало в середньому 15 000 доларів. Експлуатація Tesla Model Y коштує приблизно на 45% дешевше.

Крім цього, у департаменті Сомерсету хочуть встановити сонячну систему зарядки для електромобілів. Це допоможе ще більше скоротити витрати, а також заряджати автопарк незалежно від мережі.

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У середньому поліцейські проїжджають приблизно 48-97 км за робочу зміну. Тому заявленого запасу ходу Tesla Model Y у 483 км має вистачити на цілий день. Більшість поліцейських автомобілів використовуються на малих швидкостях, що ідеально підходить для електромобілів.

Раніше Фокус писав, що одразу два автомобілі Tesla очолили рейтинг найпопулярніших моделей на електротязі в Європі.