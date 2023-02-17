Кроссовер Volkswagen Tiguan станет электромобилем: первые подробности и фото

Электрический Volkswagen Tiguan заметили во время тестов в Германии. Версия на электротяге будет сильно отличаться от стандартного кроссовера.

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Компактный кроссовер Volkswagen Tiguan впервые получит полностью электрическую версию. Модель на электротяге заметили во время тестов. Об этом сообщили на сайте Motor1.

[ + – ] Новый электрический Volkswagen Tiguan присоединится к моделям линейки ID Фото: Motor1.com

Volkswagen Tiguan получит сразу три версии — с двигателями внутреннего сгорания, гибридную и электрическую. Выход нового поколения модели ожидается уже в 2023 году.

[ + – ] На электрическом прототипе Volkswagen Tiguan заметили фальшивые накладки в виде выхлопных патрубков Фото: Motor1.com

Вероятнее всего, электрокроссовер будет построен на будущей платформе MEB-Plus. Модификации с ДВС и гибрид используют обновленную архитектуру MQB.

Мы уже писали о том, что популярный хэтчбек Volkswagen Golf также станет электромобилем. Вероятнее всего, Tiguan полностью перейдет на электротягу в будущем.

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Генеральный директор VW Оливер Блюм подтвердил, что модели Golf и Tiguan будут жить в эпоху электромобилей. Евросоюз уже проголосовал за запрет на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. Поэтому крупным производителям приходится отказываться от моделей с ДВС.

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