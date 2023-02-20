Самый маленький кроссовер Volkswagen рассекретили до премьеры (фото)

Volkswagen T-Cross готовят к обновлению. Кроссовер изменится внешне и внутри, а в линейке останутся только бензиновые версии.

Related video

Новый Volkswagen T-Cross попал на фото до презентации. Самый компактный кроссовер немецкой марки пройдет фейслифтинг и будет представлен в конце года, а пока он проходит испытания за полярным кругом. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Тестовый Volkswagen T-Cross 2024 практически не прикрыли камуфляжем, поэтому его дизайн можно разглядеть. У кроссовера изменена передняя часть – новые фары, решетка радиатора и противотуманки. Сзади немного обновлены фонари. К слову, теперь оптика будет светодиодной во всех версиях.

[ + – ] Сзади обновлены фонари Фото: carscoops.com

Салон Volkswagen T-Cross 2024 еще не показали. Скорее всего, изменения внутри будут меньшими – кроссовер получит увеличенный сенсорный дисплей, а в базовом T-Cross появится виртуальная панель приборов.

Важно

Новый Volkswagen Golf 9 станет дешевым электромобилем: официальные подробности модели

Кроссовер Volkswagen T-Cross сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (95 и 116 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.), а вот 1,6-литровых турбодизелей в линейке больше не будет. Также не исключено, что появятся модификации с 48-вольтными "мягкими" гибридными установками.

Ранее Фокус сообщал, что новый Volkswagen Touareg 2024 показали на официальных фото до премьеры.

Также мы писали, что Volkswagen Tiguan получит электрическую версию.