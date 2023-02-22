Volkswagen готує бюджетний електромобіль за $21 300: перші зображення та подробиці

Volkswagen ID.2 стане однією з найдоступніших електричних моделей бренду. Електрокросовер отримає стильний дизайн та буде побудований на новій платформі.

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Volkswagen готують новий електромобіль початкового рівня, який займе місце у модельному ряду нижче ID.3. Про це повідомили на порталі Auto Express.

Нова модель може отримати назву ID.2, а габарити схожі з кросовером T-Cross. Її вихід заплановано на 2025 рік.

Volkswagen ID.2 був помічений під час тестів у зимових умовах. Прототип використовував кузов ID.3, щоб приховати дизайн новинки.

[ + – ] Новий електрокар тестують у кузові Volkswagen ID.3 Фото: AutoExpress

Volkswagen також працюють над доступнішою версією повністю електричної платформи MEB. Вона буде призначена для компактних електрокарів концерну.

Дизайнери уявили, як може виглядати Volkswagen ID.2. Для цього зовнішність кросовера T-Cross поєднали з електричними моделями бренду.

[ + – ] Volkswagen ID.2 отримає стильний дизайн із кришкою багажника чорного кольору Фото: AutoExpress

Спереду очікуються світлодіодні фари, які будуть з'єднані тонкою смугою. Кришка багажника буде пофарбована в чорний колір, як інші моделі Volkswagen ID.

Найдешевша версія електрокара може оснащуватися акумулятором ємністю лише 30 кВтг. Запас ходу становитиме близько 305 км. Топові модифікації матимуть змогу проїхати вже понад 400 км на одному заряді.

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Початкова ціна Volkswagen ID.2 може становити близько 21 300 доларів. Нову модель можуть представити вже 2024 року.

Раніше Фокус писав, що компактний кросовер Volkswagen Tiguan уперше отримає повністю електричну версію.