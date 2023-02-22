Найбільший електромобіль Volkswagen розсекретили до прем'єри (фото)

Volkswagen ID. Buzz LWB запропонує більше місця для пасажирів та багажу, а також збільшений запас ходу. Подовжену версію моделі планують представити у 2024 році.

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На тестах без камуфляжу помітили електричний мінівен Volkswagen ID. Buzz LWB Він відрізняється подовженою колісною базою і має з'явитися у 2024 році. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Передня та задня частини мінівену залишаться без змін. Відстань між передньою та задньою осями помітно більша, як і розмір задніх зсувних дверей.

[ + – ] Задні зсувні двері стануть довшими Фото: InsideEVs

Також на прототипі можна побачити легкосплавні колісні диски в іншому дизайні. Можливо, їх запропонують для однієї з початкових версій моделі.

У Volkswagen ID. Buzz LWB встановлять три ряди сидінь на сім місць. Буде декілька варіантів конфігурації для другого та третього ряду.

[ + – ] У мінівена помітили нові колісні диски Фото: InsideEVs

Довжина мінівену складе близько 5 метрів. Це дозволить збільшити місце для пасажирів та багажу.

Крім цього, збільшена колісна база дозволить розмістити акумуляторні батареї більшого розміру. За чутками, їх ємність збільшать до 111 кВтг. Запас ходу становитиме понад 450 км на одному заряді.

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Volkswagen ID. Buzz LWB буде оснащений двома електромоторами та повним приводом. У топовій версії GTX силова установка має потужність 335 к. с.

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