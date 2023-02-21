Готовий до пригод: Volkswagen Multivan T7 отримав нову позашляхову версію (фото)

Volkswagen Multivan T7 отримав безліч доробок, які допоможуть фургону впоратися із суворим бездоріжжям. Всі деталі можна купити окремо або замовити готовий тюнінг-пакет.

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Німецьке тюнінг-ательє Delta4x4 підготувало новий проєкт на базі Volkswagen Multivan T7. Фургон підготували для суворого бездоріжжя. Про це розповіли на сайті Motor1.

Volkswagen Multivan T7 Odelzhausener пропонує цілий пакет різноманітних доробок. Фургон вийшов ширшим і вищим за стандартну модель.

На Volkswagen Multivan T7 встановили спеціально адаптовані амортизатори Bilstein та пружини Eibach. Завдяки цьому дорожній просвіт збільшився на 40 міліметрів.

[ + – ] Дорожній просвіт збільшили на 40 міліметрів Фото: Delta4x4

На авто встановили всюдихідні шини Loder AT #1 розміром 255/55 R18. Їх взули у матово-чорні колісні диски Hanma. Опціонально доступні і більші 20-дюймові диски.

Спереду встановили кронштейн із нержавіючої сталі товщиною 76 мм. Він доступний або у кольорі кузова, або у матово-чорному виконанні.

[ + – ] Фургон отримав безліч зовнішніх доробок Фото: Delta4x4

На даху з'явився багажник, куди можна завантажити зовнішнє обладнання. Розширювачі колісних арок закривають ширші колеса, а двокольорове фарбування кузова наносить останні штрихи.

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Усі компоненти можна придбати окремо. Наприклад, ліфт підвіски коштуватиме 1491 долар, а 18-дюймові колісні диски Hanma і всюдихідні шини коштують 4170 доларів.

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