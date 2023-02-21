Фургон Volkswagen Transporter перетворили на розкішний автобудинок за $148 000 (фото)

Кемпер ABT XNH має все необхідне для далеких подорожей разом із сім'єю. Він відрізняється більш спортивним дизайном у порівнянні з іншими автобудинками.

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Німецькі тюнінг-ательє ABT Sportsline та VW Commercial Vehicles доопрацювали кемпер на базі фургону Volkswagen T6.1. У результаті вийшов розкішний автобудинок зі спортивним дизайном. Подробиці розповіли на сайті Carscoops.

Кемпер ABT XNH буде випущений обмеженим тиражем 500 одиниць. Модернізація включає зовнішній вигляд та внутрішнє оснащення.

ABT Sportsline відповідальні за новий кузовний обвіс. Автомобіль отримав більш спортивні бампери та бічні спідниці.

[ + – ] Кемпер відрізняється новим кузовним обважуванням та унікальним розфарбуванням. Фото: ABT

Спереду також з'явилися нова чорна решітка радіатора. Знизу додали аеродинамічний спліттер, який додає трохи притискної сили.

Кемпер оснастили глянсово-чорними 18-дюймовими колісними легкосплавними дисками, які були розроблені спеціально для XNY. Їх взули у шини Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 (255/45R18).

ABT XNH має висувний дах, опціональний тент Thule Omnistor 4200, який висувається на 2000 мм, та опціональне кріплення для велосипедів Thule на задніх дверях. Спеціальне забарвлення відрізняється чорними топографічними лініями на тлі відтінку Ascot Grey з написом "Explore New Horizons" ("Досліджуй нові горизонти").

Усередині з'явився повністю перероблений інтер'єр. Його перетворили на затишний житловий простір. Для більшого простору над головою з'явився піднімальний дах.

[ + – ] Позаду розташовані три посадкові місця для пасажирів Фото: ABT

Ззаду з'явився диван на три посадочні місця, а поруч із ним — додаткове крісло, яке можна повертати по колу. Також є столик для пасажирів.

Задній ряд можна скласти, щоб забезпечити місце для зручного двоспального ліжка. Друге ліжко опціонально доступне для підйомного даху.

[ + – ] У кемпері є багато місць для зберігання

Одна сторона салону покрита дерев'яними доводчиками та ящиками на основі алюмінієвої рами. На кухні є раковина з нержавіючої сталі з висувним краном, магнітна підставка для спецій, кухонний ніж Amaret та кухонна дошка із дуба.

[ + – ] Кухня обладнана всім необхідним Фото: ABT

Кемпер ABT XNH не має механічної модернізації. Він оснащений стандартним 2,0-літровим турбодизелем потужністю 150 к.с. у парі з семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG.

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Виробництво автомобіля розпочнеться на заводі VW Commercial Vehicle у Ганновері у травні 2023 року. Початкова ціна складає 148 442 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на виставці RV SuperShow у США компанія Winnebago представила прототип повністю електричного автобудинку eRV2.