Фургон Volkswagen Transporter превратили в роскошный автодом за $148 000 (фото)

Кемпер ABT XNH имеет все необходимое для дальних путешествий вместе с семьей. Он отличается более спортивным дизайном в сравнении с другими автодомами.

Related video

Немецкие тюнинг-ателье ABT Sportsline и VW Commercial Vehicles доработали кемпер на базе фургона Volkswagen T6.1. В итоге получился роскошный автодом со спортивным дизайном. Подробности рассказали на сайте Carscoops.

Кемпер ABT XNH будет выпущен ограниченным тиражом в 500 единиц. Модернизация включает внешний вид и внутреннее оснащение.

ABT Sportsline ответственны за новый кузовной обвес. Автомобиль получил более спортивные бамперы и боковые юбки.

[ + – ] Кемпер отличается новым кузовным обвесом и уникальной раскраской Фото: ABT

Спереди также появилась новая черная решетка радиатора. Снизу добавили аэродинамичный сплиттер, который прибавляет немного прижимной силы.

Кемпер оснастили глянцево-черными 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, которые были разработаны специально для XNY. Их обули в шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 (255/45R18).

ABT XNH имеет выдвижную крышу, опциональный тент Thule Omnistor 4200, который выдвигается на 2000 мм, и опциональное крепление для велосипедов Thule на задней двери. Специальная раскраска отличается черными топографическими линиями на фоне оттенка Ascot Grey с надписью "Explore New Horizons" ("Исследуй новые горизонты").

Внутри появился полностью переработанный интерьер. Его превратили в уютное жилое пространство. Для большего места над головой появилась подъемная крыша.

[ + – ] Сзади расположены три посадочных места для пассажиров Фото: ABT

Сзади появился диван на три посадочных места, а рядом с ним — дополнительное кресло, которое можно поворачивать по кругу. Также есть выдвижной столик для пассажиров.

Задний ряд можно сложить, чтобы обеспечить место для удобной двуспальной кровати. Вторая кровать опционально доступна для подъемной крыши.

[ + – ] В кемпере есть множество мест для хранения

Одна сторона салона покрыта деревянными доводчиками и ящиками на основе алюминиевой рамы. На кухне есть раковина из нержавеющей стали с выдвижным краном, магнитная подставка для специй, кухонный нож Amaret и кухонная доска из дуба.

[ + – ] Кухня оборудована всем необходимым Фото: ABT

Кемпер ABT XNH не имеет механических модернизаций. Он оснащен стандартным 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. в паре с семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач DSG.

Важно

В Китае создали экстремальный дом на колесах для самых суровых условий (фото)

Производство автомобиля начнется на заводе VW Commercial Vehicle в Ганновере в мае 2023 года. Начальная цена составляет 148 442 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что на выставке RV SuperShow в США компания Winnebago представила прототип полностью электрического автодома eRV2.