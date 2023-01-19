Представлен электрический эко-дом на колесах на базе Ford Transit (видео)

Автодом оснащается 48-вольтовой аккумуляторной батареей мощностью 15 кВтч. Внутри предусмотрены двуспальная кровать, гостиная и два рабочих места со встроенными портами для зарядки.

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На выставке RV SuperShow в США компания Winnebago представила прототип полностью электрического автодома eRV2. Он построен на базе фургона Ford E-Transit. Об этом рассказали на сайте Inside EVs.

Дом на колесах eRV2 оснащается 48-вольтовой аккумуляторной батареей мощностью 15 кВтч. Она установлена под полом и может питать всю внутреннюю технику до семи дней без необходимости подзарядки от розетки.

Также в eRV2 есть солнечные панели мощностью 900 Вт, которые подпитывают батарею. По словам компании, всего четырех часов под солнцем достаточно для автономной работы автодома в течение недели.

[ + – ] Автодом построен на базе электрического фургона Ford E-Transit Фото: Winnebago

Тем не менее даже с помощью солнечных батарей кондиционер и обогреватель не работают, когда заряд находится на низком уровне. Зато их достаточно для приготовления еды, работы душа, включения холодильника и вентилятора.

Интерьер eRV2 изготовлен из переработанных материалов, в том числе пол, напольные коврики, матрасы и отделка вокруг оконных рам. Обивка сидений сделана ​​из возобновляемого текстиля на растительной основе, а акриловые столешницы создали из биоразлагаемых материалов.

[ + – ] В автодоме предусмотрены два рабочих места [ + – ] Внутри есть небольшая гостиная [ + – ] Небольшой столик отлично подойдет для обеда вместе с друзьями [ + – ] Интерьер выполнен в стиле слияния японского и скандинавского дизайна [ + – ] Двуместная кровать может складываться всего за пару минут [ + – ] Внутри есть выключатели и розетки для зарядки гаджетов [ + – ] На экране управления можно управлять многими функциями автодома [ + – ] В автодоме установлена ночная подсветка на полу

Внутри расположены двуспальная кровать, гостиная и два рабочих места со встроенными портами для зарядки. В комплекте идет высокоскоростной маршрутизатор Wi-Fi.

Управлять всему функциями автодома можно при помощи экрана управления. Помимо этого можно воспользоваться приложением для смартфона.

Автодом eRV2 предназначен для недалеких путешествий. Его запас хода составляет всего 174 км на одном заряде.

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Во Флориде, Калифорнии и штате Вашингтон Winnebago запустила пилотную компанию тестирования своего автодома. Потенциальные клиенты смогут протестировать eRV2 и оставить отзывы.

Ранее Фокус писал, что в США женщина по имени Никки создала дом на колесах на базе школьного автобуса.