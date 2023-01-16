Старый школьный автобус превратили в уютный дом на колесах с террасой (фото)

Автодом из школьного автобуса рассчитан для одного человека и двух домашних животных. В нем есть кухня, ванная, гостиная и рабочее место.

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Американка по имени Никки показала свой дом на колесах на базе школьного автобуса. В Doodle Bus есть все необходимое для жизни. Подробности рассказали на YouTube-канале.

Автодом длинной 10,7 метра рассчитан для одного человека и двух домашних животных. Никки работает графическим дизайнером, поэтому она сама нарисовала эскиз автобуса на своем ноутбуке. Позже она взялась за его постройку.

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В 2022 году Никки вместе со своими кошкой и собакой отправилась в путешествие. Она регулярно ездит на автодоме по стране.

Позади автобуса появилась уютная терраса. Рядом с ней установлена велосипедная стойка.

[ + – ] В задней части дома на колесах расположена терраса Фото: Скриншот

В автодоме есть много места для хранения инструментов и восьми солнечных батарей на 100 ампер. Он может работать автономно с солнечными панелями, литиевыми батареями и генератором.

Внутри автобуса разместились несколько комнат. В нем есть кухня и гостиная, которые выполнены без стен, что характерно для таких домов.

В гостиной есть рабочее место с оттоманкой с большим ящиком для хранения. Также в комнате находится длинный коричневый диван, рабочий стол, ноутбук и планшет.

[ + – ] В автодоме есть рабочее место Фото: Скриншот

В доме на колесах даже нашлось место для большой ванны. Она находится между кухней и гостиной. Никки подчеркнула, что это не проблема, так как она живет одна.

На кухне нет духовки, но там можно найти фритюрницу и электрическую индукционную плиту с одной конфоркой. На другой стороне комнаты разместилась кладовая.

[ + – ] На кухне есть фритюрница и электрическая индукционная плита Фото: Скриншот

В самом конце автобуса есть спальня с приподнятой платформой для кровати. Под ней находится антикварный стол длиной 1,8 метра и шириной 60 сантиметров. Все электрические системы и резервуары для воды спрятаны под кроватью.

[ + – ] Все комнаты автодома не разделены стенами Фото: Скриншот

В спальне есть комод и небольшой столик. В подвесном шкафу в передней части автобуса предусмотрено место для хранения ее одежды.

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