Из военного грузовика создали удобный автодом, готовый к суровому бездорожью (видео)

Из списанного военного грузовика Stewart and Stevenson M1078 всего за шесть месяцев построили практичный дом на колесах. Внутри есть кухня, небольшая "столовая" и спальное место.

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Супруги Паркер и Изабель из США показали свой дом на колесах на базе военного грузовика. В нем есть кухня, спальня и место для велосипедов. Результат работы пары показали на YouTube-канале Tiny Home Tours.

Паркер и Изабель уже несколько месяцев живут в своем автодоме. На переезд в него пара решилась из-за своей любви к путешествиям.

Создание автодома началось, когда Паркер и Изабель купили списанный военный грузовик Stewart and Stevenson M1078 25 декабря 2021 года. Спустя полгода они завершили все работы по постройке своего дома на колесах.

[ + – ] Списанный грузовик изначально выглядел так Фото: facebook.com/Expedition Nugget

Паркер вспомнил, что переделка кабины была самой сложной задачей. Изначально она была пустой и без изоляции.

Автодом назвали "Expedition Nugget" ("Экспедиционный самородок"). Его выкрасили в белый цвет, чтобы он меньше напоминал военный грузовик. Дом на колесах оснащается большим количеством дополнительного оборудования, в частности, тремя кранами, предназначенными для подъема тяжелых предметов.

Пара показала внутреннее убранство автодома. Внутри можно найти практичную кухню, небольшую "столовую" и спальное место, расположенное наверху. Под ним есть небольшое пространство для велосипедов.

Ранее Фокус рассказал, что ателье Niesmann+Bischoff представило роскошный автодом на базе Fiat Ducato.