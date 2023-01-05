Из военного грузовика создали удобный автодом, готовый к суровому бездорожью (видео)
Из списанного военного грузовика Stewart and Stevenson M1078 всего за шесть месяцев построили практичный дом на колесах. Внутри есть кухня, небольшая "столовая" и спальное место.
Супруги Паркер и Изабель из США показали свой дом на колесах на базе военного грузовика. В нем есть кухня, спальня и место для велосипедов. Результат работы пары показали на YouTube-канале Tiny Home Tours.
Паркер и Изабель уже несколько месяцев живут в своем автодоме. На переезд в него пара решилась из-за своей любви к путешествиям.
Создание автодома началось, когда Паркер и Изабель купили списанный военный грузовик Stewart and Stevenson M1078 25 декабря 2021 года. Спустя полгода они завершили все работы по постройке своего дома на колесах.
Паркер вспомнил, что переделка кабины была самой сложной задачей. Изначально она была пустой и без изоляции.
Автодом назвали "Expedition Nugget" ("Экспедиционный самородок"). Его выкрасили в белый цвет, чтобы он меньше напоминал военный грузовик. Дом на колесах оснащается большим количеством дополнительного оборудования, в частности, тремя кранами, предназначенными для подъема тяжелых предметов.
Пара показала внутреннее убранство автодома. Внутри можно найти практичную кухню, небольшую "столовую" и спальное место, расположенное наверху. Под ним есть небольшое пространство для велосипедов.
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