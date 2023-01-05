З військової вантажівки створили зручний автобудинок, готовий до суворого бездоріжжя (відео)

Зі списаної військової вантажівки Stewart and Stevenson M1078 всього за шість місяців звели практичний будинок на колесах. Усередині є кухня, невелика "їдальня" та спальне місце.

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Подружжя Паркер та Ізабель зі США показали свій будинок на колесах на базі військової вантажівки. У ньому є кухня, спальня та місце для велосипедів. Результат роботи пари показали на Youtube-каналі Tiny Home Tours.

Паркер та Ізабель вже кілька місяців живуть у своєму автобудинку. На переїзд до нього пара зважилася через свою любов до подорожей.

Створення автобудинку почалося, коли Паркер та Ізабель купили списану військову вантажівку Stewart and Stevenson M1078 25 грудня 2021 року. Через півроку вони завершили всі роботи з будівництва свого будинку на колесах.

[ + – ] Списана вантажівка спочатку виглядала так Фото: facebook.com/Expedition Nugget

Паркер згадав, що переробка кабіни була найскладнішим завданням. Спочатку вона була порожньою та без ізоляції.

Автобудинок назвали "Expedition Nugget" ("Експедиційний самородок"). Його пофарбували в білий колір, щоб він менше нагадував військову вантажівку. Будинок на колесах оснащується великою кількістю додаткового обладнання, зокрема трьома кранами, призначеними для підйому важких предметів.

Пара показала внутрішнє оздоблення автобудинку. Усередині можна знайти практичну кухню, невелику "їдальню" і спальне місце, розташоване нагорі. Під ним є невеликий простір для велосипедів.

Раніше Фокус розповів, що ательє Niesmann+Bischoff представило розкішний автобудинок на базі Fiat Ducato.