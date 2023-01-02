На базі Fiat Ducato розробили розкішний дім на колесах (фото)

У Niesmann+Bischoff Arto є повністю обладнана кухня, ванна кімната в стилі спа, вітальня та спальня. Стартова ціна автобудинку складає 138 тисяч доларів.

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Ательє Niesmann+Bischoff представило розкішний автобудинок на базі Fiat Ducato. Будинок на колесах можна максимально персоналізувати під себе. Подробиці про новинку розповіли на сайті бренду.

Niesmann+Bischoff Arto пропонують із двома варіантами довжини колісної бази та трьома варіантами загальної довжини. Найкоротша версія досягає в довжину 7784 мм. Модифікації з найдовшою колісною базою мають три осі замість двох, щоб упоратися з додатковою вагою.

[ + – ] Більша частина кузова Niesmann+Bischoff Arto виготовлена з пластику, армованого скловолокном Фото: Niesmann+Bischoff

У стандартній комплектації автобудинку немає дверей для пасажирів і водія. Цю опцію можна замовити, але тоді постраждає шумоізоляція.

Більшість кузова Niesmann+Bischoff Arto виготовлена з пластику, армованого скловолокном. Цей матеріал не тільки легкий, а й стійкий до подряпин.

[ + – ] Зручна кухня обладнана всім необхідним Фото: Niesmann+Bischoff

У автобудинку є повністю обладнана кухня, ванна кімната в стилі спа, вітальня та спальня з ліжком розміру queen-size. Можна замовити невелике гаражне місце позаду мотоцикла або квадроцикла.

[ + – ] В автобудинку встановлено величезне ліжко Фото: Niesmann+Bischoff

В інтер'єрі використовуються тільки якісні матеріали. Клієнти можуть оснастити свої автобудинки меблями з дуба й оббивкою на замовлення.

Опція Lithium Energy Pack вартістю 10 430 доларів додає два сонячні модулі, три батареї та зарядний пристрій. У компанії заявили, що це дозволить тримати зарядженим усе обладнання близько 9 днів.

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Стартова ціна автобудинку Arto складає 138 тисяч доларів. Вартість дорожчих версій перевищує 200 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що маленький позашляховик Suzuki Jimny перетворили на мініатюрний автобудинок із наметом на даху.