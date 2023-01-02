На базе Fiat Ducato создали роскошный дом на колесах (фото)

В Niesmann+Bischoff Arto есть полностью оборудованная кухня, ванная комната в стиле спа, гостиная и спальня. Стартовая цена автодома составляет 138 тысяч долларов.

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Ателье Niesmann+Bischoff представило роскошный автодом на базе Fiat Ducato. Дом на колесах можно максимально персонализировать под себя. Подробности о новинке рассказали на сайте бренда.

Niesmann+Bischoff Arto предлагают с двумя вариантами длины колесной базы и тремя вариантами общей длины. Самая короткая версия достигает в длину 7 784 мм. Модификации с самой длинной колесной базой имеют три оси вместо двух, чтобы справиться с дополнительным весом.

[ + – ] Большая часть кузова Niesmann+Bischoff Arto изготовлена из пластика, армированного стекловолокном Фото: Niesmann+Bischoff

В стандартной комплектации автодома нет дверей для пассажиров и водителя. Эту опцию можно заказать, но тогда пострадает шумоизоляция.

Большая часть кузова Niesmann+Bischoff Arto изготовлена из пластика, армированного стекловолокном. Этот материал не только легкий, но и устойчивый к царапинам.

[ + – ] Удобная кухня оборудована всем необходимым Фото: Niesmann+Bischoff

В автодоме есть полностью оборудованная кухня, ванная комната в стиле спа, гостиная и спальня с кроватью размера "queen-size". Можно заказать небольшое гаражное место сзади для мотоцикла или квадроцикла.

[ + – ] В автодоме установлена огромная кровать Фото: Niesmann+Bischoff

В интерьере используются только самые качественные материалы. Клиенты могут оснастить свои автодома мебелью из дуба и обивкой на заказ.

Опция Lithium Energy Pack, стоимостью 10 430 долларов добавляет два солнечных модуля, три батареи и зарядное устройство. В компании заявили, что это позволит держать заряженными все оборудование около 9 дней.

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Стартовая цена автодома Arto составляет 138 тысяч долларов. Стоимость более дорогих версий превышает 200 тысяч долларов.

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