На базе Fiat Ducato создали роскошный дом на колесах (фото)
В Niesmann+Bischoff Arto есть полностью оборудованная кухня, ванная комната в стиле спа, гостиная и спальня. Стартовая цена автодома составляет 138 тысяч долларов.
Ателье Niesmann+Bischoff представило роскошный автодом на базе Fiat Ducato. Дом на колесах можно максимально персонализировать под себя. Подробности о новинке рассказали на сайте бренда.
Niesmann+Bischoff Arto предлагают с двумя вариантами длины колесной базы и тремя вариантами общей длины. Самая короткая версия достигает в длину 7 784 мм. Модификации с самой длинной колесной базой имеют три оси вместо двух, чтобы справиться с дополнительным весом.
В стандартной комплектации автодома нет дверей для пассажиров и водителя. Эту опцию можно заказать, но тогда пострадает шумоизоляция.
Большая часть кузова Niesmann+Bischoff Arto изготовлена из пластика, армированного стекловолокном. Этот материал не только легкий, но и устойчивый к царапинам.
В автодоме есть полностью оборудованная кухня, ванная комната в стиле спа, гостиная и спальня с кроватью размера "queen-size". Можно заказать небольшое гаражное место сзади для мотоцикла или квадроцикла.
В интерьере используются только самые качественные материалы. Клиенты могут оснастить свои автодома мебелью из дуба и обивкой на заказ.
Опция Lithium Energy Pack, стоимостью 10 430 долларов добавляет два солнечных модуля, три батареи и зарядное устройство. В компании заявили, что это позволит держать заряженными все оборудование около 9 дней.Важно
Стартовая цена автодома Arto составляет 138 тысяч долларов. Стоимость более дорогих версий превышает 200 тысяч долларов.
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