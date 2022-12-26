Представлен самый дорогой в мире дом на колесах с суперкаром Ferrari в комплекте (фото)

Отделка салона автодома состоит только из самых качественных материалов. Внутри обустроили несколько спален, гостиную, кухню и гараж с эксклюзивным суперкаром Ferrari LaFerrari для поездок.

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Немецкая компания Volkner представила самый дорогой дом на колесах в мире. Его стоимость превышает 5 миллионов евро, а в комплекте с ним идет эксклюзивный суперкар Ferrari LaFerrari. Подробности об автодоме опубликовали на сайте бренда.

Volkner показала 12-метровый дом на колесах Performance S. У него есть большой палуба площадью 12,5 кв. м на крыше, система объемного звучания и бар с кофе и коктейлями. Между передней и задней осями автодома расположился отсек с LaFerrari.

[ + – ] Белый LaFerrari можно в любой момент выгрузить из автодома для скоростной поездки Фото: Volkner

Начальная стоимость Performance S составляет более 2 миллионов евро. Если покупатель захочет получить суперкар Ferrari в комплекте, то ему придется доплатить около 3 миллионов евро.

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На крыше автодома расположены солнечные панели мощностью 2000 Вт, спутниковая антенна, антенна 4G для доступа в Интернет и двойная система кондиционирования воздуха. Еще несколько кондиционеров предназначены для охлаждения гостиной и спальни.

Внутренняя отделка Performance S состоит только из самых качественных материалов. На кухне установлена стойка с барными стульями, которая напоминает роскошное заведение. Помимо этого на кухне есть индукционная плита с тремя конфорками, духовка, микроволновая печь, посудомоечная машина и холодильник с отдельным винным отсеком на 12 бутылок.

[ + – ] За барной стойкой расположилась удобная кушетка

Вместо основного дивана в передней гостиной используется кушетка. Ее можно регулировать, чтобы обеспечить больше места для прохода.

Основная кровать размером 180 x 200 см расположена в задней спальне. У нее есть высокий мягкий подголовник, на который можно опереться во время чтения книги.

[ + – ] На крыше есть солнечные панели, которые заряжают блок литиевых батарей

В жилой зоне есть продвинутая аудиосистема с объемным звуком 5.1 в жилой зоне. В ​​гостиной и спальне установлены большие телевизоры, которые передают изображение вместе со звуком. Всю электронику питает блок литиевых батарей емкостью 20 кВтч. Он заряжается от солнечных панелей.

Ранее Фокус писал, что британец создал самый низкий дом на колесах в мире на базе Volkswagen Camper Van.