Представлений найдорожчий у світі будинок на колесах із суперкаром Ferrari у комплекті (фото)

Оздоблення салону автобудинку складається лише з найякісніших матеріалів. Усередині облаштували кілька спалень, вітальню, кухню і гараж з ексклюзивним суперкаром Ferrari LaFerrari для поїздок.

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Німецька компанія Volkner представила найдорожчий будинок на колесах у світі. Його ціна перевищує 5 мільйонів євро, а в комплекті з ним йде ексклюзивний суперкар Ferrari LaFerrari. Подробиці про автобудинок опублікували на сайті бренду.

Volkner показала 12-метровий будинок на колесах Performance S. Він має велику палубу площею 12,5 кв. м на даху, систему об'ємного звучання та бар із кавою та коктейлями. Між передньою і задньою осями автобудинку розташувався відсік з LaFerrari.

[ + – ] Білий LaFerrari можна у будь-який момент вивантажити з автобудинку для швидкісної поїздки Фото: Volkner

Початкова вартість Performance S становить понад 2 мільйони євро. Якщо покупець захоче отримати суперкар Ferrari у комплекті, то йому доведеться доплатити приблизно 3 мільйони євро.

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На даху автобудинку розташовані сонячні панелі потужністю 2 000 Вт, супутникова антена, антена 4G для доступу в інтернет і подвійна система кондиціювання повітря. Ще кілька кондиціонерів призначені для охолодження вітальні та спальні.

Внутрішнє оздоблення Performance S складається тільки з якісних матеріалів. На кухні встановлена стійка з барними стільцями, що нагадує розкішний заклад. Крім цього, на кухні є індукційна плита з трьома конфорками, духовка, мікрохвильова піч, посудомийна машина і холодильник з окремим винним відсіком на 12 пляшок.

[ + – ] За барною стійкою розташувалася зручна кушетка

Замість основного дивана в передній вітальні використовується кушетка. Її можна регулювати, щоб забезпечити більше місця для проходу.

Основне ліжко розміром 180 x 200 см розташоване у задній спальні. У неї є високий м'який підголівник, на який можна спертися під час читання книги.

[ + – ] На даху є сонячні панелі, які заряджають блок літієвих батарей

У житловій зоні є просунута аудіосистема з об'ємним звуком 5.1 у житловій зоні. У вітальні та спальні встановлені великі телевізори, які передають зображення разом зі звуком. Усю електроніку живить блок літієвих батарей ємністю 20 кВтгод. Він заряджається від сонячних панелей.

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