У Британії створили найнижчий будинок на колесах у світі (фото)

Висота незвичайного будинку на колесах Van Cake складає лише 1 метр. Його збудували на базі Volkswagen Camper Van всього за три дні.

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Творець химерних автомобілів Енді Сондерс у 2008 році разом зі своєю командою збудували унікальний будинок на колесах. Van Cake визнали найнижчим автобудинком у світі через 9 років після завершення проєкту. Історією незвичайного проєкту Сондерс поділився на своєму сайті.

[ + – ] На створення Van Cake знадобилося лише три дні

Автобудинок побудований на базі Volkswagen Camper Van Type 25 1980 року, який Сондерс купив за 1146 євро. Найнижчий у світі будинок на колесах створили лише за три дні під час щорічного фестивалю власників автомобілів Volkswagen — BugJam 22.

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Щоб створити проєкт, фургону зрізали всю верхню частину. Через невелику висоту ентузіастам довелося внести безліч змін у конструкцію авто. Наприклад, кермо перенесли в центр кузова. Над головою водія встановили люк, в який доводиться висувати голову під час водіння.

Водійське сидіння опустили якнайнижче, а за ним встановили ще два посадкові місця для пасажирів. Щоб переночувати у Van Cake, достатньо постелити матрац.

[ + – ] Автор авто

Сондерс планував повністю змінити інтер'єр автобудинку, замінивши багато тканинних елементів на вуглеволокно. Смерть батька вибила майстра з колії, і через рік він продав свій витвір на запчастини.

Van Cake залишився придатним для експлуатації та міг розвивати максимальну швидкість до 130 км/год. Новий власник згодом продав незвичайний автобудинок Лондонському автомобільному музею.

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