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Авто

У Британії створили найнижчий будинок на колесах у світі (фото)

Автобудинок Van Cake здатний розвинути швидкість 130 км/год
Автобудинок Van Cake здатний розвинути швидкість 130 км/год

Висота незвичайного будинку на колесах Van Cake складає лише 1 метр. Його збудували на базі Volkswagen Camper Van всього за три дні.

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Творець химерних автомобілів Енді Сондерс у 2008 році разом зі своєю командою збудували унікальний будинок на колесах. Van Cake визнали найнижчим автобудинком у світі через 9 років після завершення проєкту. Історією незвичайного проєкту Сондерс поділився на своєму сайті.

На створення Van Cake знадобилося лише три дні Fullscreen
На створення Van Cake знадобилося лише три дні

Автобудинок побудований на базі Volkswagen Camper Van Type 25 1980 року, який Сондерс купив за 1146 євро. Найнижчий у світі будинок на колесах створили лише за три дні під час щорічного фестивалю власників автомобілів Volkswagen — BugJam 22.

Важливо
Найдорожчий і найнезвичайніший будинок на колесах оцінили в $11,5 мільйонів (фото)
Найдорожчий і найнезвичайніший будинок на колесах оцінили в $11,5 мільйонів (фото)

Щоб створити проєкт, фургону зрізали всю верхню частину. Через невелику висоту ентузіастам довелося внести безліч змін у конструкцію авто. Наприклад, кермо перенесли в центр кузова. Над головою водія встановили люк, в який доводиться висувати голову під час водіння.

Водійське сидіння опустили якнайнижче, а за ним встановили ще два посадкові місця для пасажирів. Щоб переночувати у Van Cake, достатньо постелити матрац.

Автор авто Fullscreen
Автор авто

Сондерс планував повністю змінити інтер'єр автобудинку, замінивши багато тканинних елементів на вуглеволокно. Смерть батька вибила майстра з колії, і через рік він продав свій витвір на запчастини.

Van Cake залишився придатним для експлуатації та міг розвивати максимальну швидкість до 130 км/год. Новий власник згодом продав незвичайний автобудинок Лондонському автомобільному музею.

Раніше Фокус повідомляв, що Астерікс і Обелікс отримають "наворочену" колісницю від Citroen у своєму новому фільмі.