Citroen побудували оригінальний транспорт для Астерікса й Обелікса (відео)
Астерікс та Обелікс у новому фільмі отримають "наворочену" колісницю Citroen. На ній герої вирушать в Китай, щоб урятувати імператора.
Citroen презентували незвичайний транспортний засіб — дерев'яну колісницю. Її створили спеціально для фільму "Астерікс та Обелікс: шовковий шлях". Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.
Колісниця виконана у стилістиці культового Citroen 2CV. У неї характерний силует із вигнутим дахом і логотип французької марки позаду.Важливо
За сюжетом фільму, колісниця виконана з міцного дуба, а її дах пошили зі старовинного полотна. Колісами слугують дерев'яні щити, а підвіска зроблена зі шлунків диких кабанів. Кришка багажника відлита з гальської сталі.
Фарами стали залізні бойові шоломи, а лампами там слугують світлячки. Потужність складає 2 кінські сили, адже у фільмі колісницю запрягли двома жеребцями.
Фільм "Астерікс та Обелікс: шовковий шлях" виходить у прокат із 1 лютого. Цього разу популярні французькі герої вирушать у Китай, щоб урятувати імператора Піднебесної та допомогти принцесі. Саме колісниця і стане їхнім транспортом.
У новому фільмі головних героїв гратимуть нові актори. Роль Астерікса віддали Гійому Кане, а Обелікса — Жилю Лелюша. Маріон Котіяр стане Клеопатрою, а Венсан Кассель — Цезарем. Також у фільмі знову з’явиться зірка футболу Златан Ібрагімович.
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