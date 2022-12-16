Citroen побудували оригінальний транспорт для Астерікса й Обелікса (відео)

Астерікс та Обелікс у новому фільмі отримають "наворочену" колісницю Citroen. На ній герої вирушать в Китай, щоб урятувати імператора.

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Citroen презентували незвичайний транспортний засіб — дерев'яну колісницю. Її створили спеціально для фільму "Астерікс та Обелікс: шовковий шлях". Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

[ + – ] Лампами у фарах слугують світлячки Фото: Stellantis

Колісниця виконана у стилістиці культового Citroen 2CV. У неї характерний силует із вигнутим дахом і логотип французької марки позаду.

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За сюжетом фільму, колісниця виконана з міцного дуба, а її дах пошили зі старовинного полотна. Колісами слугують дерев'яні щити, а підвіска зроблена зі шлунків диких кабанів. Кришка багажника відлита з гальської сталі.

[ + – ] Кришка багажника виконана зі сталі та прикрашена логотипом Citroen Фото: Stellantis

Фарами стали залізні бойові шоломи, а лампами там слугують світлячки. Потужність складає 2 кінські сили, адже у фільмі колісницю запрягли двома жеребцями.

[ + – ] Підвіску виконали зі шлунків диких кабанів Фото: Stellantis

Фільм "Астерікс та Обелікс: шовковий шлях" виходить у прокат із 1 лютого. Цього разу популярні французькі герої вирушать у Китай, щоб урятувати імператора Піднебесної та допомогти принцесі. Саме колісниця і стане їхнім транспортом.

У новому фільмі головних героїв гратимуть нові актори. Роль Астерікса віддали Гійому Кане, а Обелікса — Жилю Лелюша. Маріон Котіяр стане Клеопатрою, а Венсан Кассель — Цезарем. Також у фільмі знову з’явиться зірка футболу Златан Ібрагімович.

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