Citroen построили оригинальный транспорт для Астерикса и Обеликса (видео)

Астерикс и Обеликс в новом фильме получат "навороченную" колесницу Citroen. На ней герои отправятся в Китай, чтобы спасти императора.

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Citroen презентовали необычное транспортное средство – деревянную колесницу. Ее создали специально для фильма "Астерикс и Обеликс: шелковый путь". Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Лампами в фарах служат светлячки Фото: Stellantis

Колесница выполнена в стилистике культового Citroen 2CV. У нее характерный силуэт с изогнутой крышей и логотип французской марки сзади.

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По сюжету фильма, колесница выполнена из крепкого дуба, а ее крышу пошили из старинного полотна. Колесами послужили деревянные щиты, а подвеска сделана из желудков диких кабанов. Крышка багажника отлита из галльской стали.

[ + – ] Крышка багажника выполнена из стали и украшена логотипом Citroen Фото: Stellantis

Фарами стали железные боевые шлемы, а лампами там служат светлячки. Мощность составляет 2 лошадинные силы, ведь в фильме колесницу запрягли двумя жеребцами.

[ + – ] Подвеску выполнили из желудков диких кабанов Фото: Stellantis

Фильм "Астерикс и Обеликс: шелковый путь" выходит в прокат с 1 февраля. На этот раз популярные французские герои отправятся в Китай, чтобы спасти императора Поднебесной и помочь принцессе. Именно колесница и станет их транспортом.

В новом фильме главных героев сыграют новые актеры. Роль Астерикса отдали Гийому Кане, а Обеликса – Жилю Лелюшу. Марион Котийяр станет Клеопатрой, а Венсан Кассель — Цезарем. Также в фильме снова появится звезда футбола Златан Ибрагимович.

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