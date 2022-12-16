Citroen построили оригинальный транспорт для Астерикса и Обеликса (видео)
Астерикс и Обеликс в новом фильме получат "навороченную" колесницу Citroen. На ней герои отправятся в Китай, чтобы спасти императора.
Citroen презентовали необычное транспортное средство – деревянную колесницу. Ее создали специально для фильма "Астерикс и Обеликс: шелковый путь". Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Колесница выполнена в стилистике культового Citroen 2CV. У нее характерный силуэт с изогнутой крышей и логотип французской марки сзади.Важно
По сюжету фильма, колесница выполнена из крепкого дуба, а ее крышу пошили из старинного полотна. Колесами послужили деревянные щиты, а подвеска сделана из желудков диких кабанов. Крышка багажника отлита из галльской стали.
Фарами стали железные боевые шлемы, а лампами там служат светлячки. Мощность составляет 2 лошадинные силы, ведь в фильме колесницу запрягли двумя жеребцами.
Фильм "Астерикс и Обеликс: шелковый путь" выходит в прокат с 1 февраля. На этот раз популярные французские герои отправятся в Китай, чтобы спасти императора Поднебесной и помочь принцессе. Именно колесница и станет их транспортом.
В новом фильме главных героев сыграют новые актеры. Роль Астерикса отдали Гийому Кане, а Обеликса – Жилю Лелюшу. Марион Котийяр станет Клеопатрой, а Венсан Кассель — Цезарем. Также в фильме снова появится звезда футбола Златан Ибрагимович.
Ранее Фокус рассказывал про авто из сериала "Уэнздей". Это катафалк на базе старого Cadillac.