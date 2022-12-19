В Британии создали самый низкий дом на колесах в мире (фото)

Высота необычного дома на колесах Van Cake составляет всего 1 метр. Его построили на базе Volkswagen Camper Van всего за три дня.

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Создатель причудливых автомобилей Энди Сондерс в 2008 году вместе со своей командой построили уникальный дом на колесах. Van Cake признали самым низким автодомом в мире спустя 9 лет после завершения проекта. Историей необычного проекта Сондерс поделился на своем сайте.

[ + – ] На создание Van Cake понадобилось всего три дня

Автодом построен на базе Volkswagen Camper Van Type 25 1980 года, который Сондерс купил за 1146 евро. Самый низкий в мире дом на колесах создали всего за три дня во время ежегодного фестиваля владельцев автомобилей Volkswagen — BugJam 22.

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Чтобы создать этот проект, фургону срезали всю верхнюю часть. Из-за небольшой высоты энтузиастам пришлось внести множество изменений в конструкцию авто. Например, рулевое управление перенесли в центр кузова. Над головой водителя установили люк, в который приходится высовывать голову во время вождения.

Водительское сиденье опустили как можно ниже, а за ним установили еще два посадочных места для пассажиров. Чтобы переночевать в Van Cake, достаточно постелить матрас.

[ + – ] Создатель авто

Сондерс планировал полностью изменить интерьер автодома, заменив многие тканевые элементы на углеволокно. Смерть отца выбила мастера из колеи и спустя год он продал свое творение на запчасти.

Van Cake остался пригодным для эксплуатации и мог развивать максимальную скорость до 130 км/ч. Новый владелец спустя время продал необычный автодом Лондонскому автомобильному музею.

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