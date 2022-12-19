В Британии создали самый низкий дом на колесах в мире (фото)
Высота необычного дома на колесах Van Cake составляет всего 1 метр. Его построили на базе Volkswagen Camper Van всего за три дня.
Создатель причудливых автомобилей Энди Сондерс в 2008 году вместе со своей командой построили уникальный дом на колесах. Van Cake признали самым низким автодомом в мире спустя 9 лет после завершения проекта. Историей необычного проекта Сондерс поделился на своем сайте.
Автодом построен на базе Volkswagen Camper Van Type 25 1980 года, который Сондерс купил за 1146 евро. Самый низкий в мире дом на колесах создали всего за три дня во время ежегодного фестиваля владельцев автомобилей Volkswagen — BugJam 22.Важно
Чтобы создать этот проект, фургону срезали всю верхнюю часть. Из-за небольшой высоты энтузиастам пришлось внести множество изменений в конструкцию авто. Например, рулевое управление перенесли в центр кузова. Над головой водителя установили люк, в который приходится высовывать голову во время вождения.
Водительское сиденье опустили как можно ниже, а за ним установили еще два посадочных места для пассажиров. Чтобы переночевать в Van Cake, достаточно постелить матрас.
Сондерс планировал полностью изменить интерьер автодома, заменив многие тканевые элементы на углеволокно. Смерть отца выбила мастера из колеи и спустя год он продал свое творение на запчасти.
Van Cake остался пригодным для эксплуатации и мог развивать максимальную скорость до 130 км/ч. Новый владелец спустя время продал необычный автодом Лондонскому автомобильному музею.
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