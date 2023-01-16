Старий шкільний автобус перетворили на затишний будинок на колесах із терасою (фото)

Автобудинок зі шкільного автобуса розрахований для однієї людини та двох домашніх тварин. У ньому є кухня, ванна, вітальня та робоче місце.

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Американка на ім'я Ніккі показала свій будинок на колесах на базі шкільного автобуса. В Doodle Bus є все необхідне для життя. Подробиці розповіли на YouTube-каналі.

Автобудинок довжиною 10,7 метра розрахований для однієї людини та двох домашніх тварин. Ніккі працює графічною дизайнеркою, тому вона сама намалювала ескіз автобуса на своєму ноутбуці. Потім вона взялася за його будівництво.

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У 2022 році Ніккі разом зі своїми кішкою та собакою вирушила в подорож. Вона регулярно їздить автобудинком по країні.

За автобусом з'явилася затишна тераса. Поруч із нею встановлена велосипедна стійка.

[ + – ] У задній частині будинку на колесах розташована тераса Фото: Скриншот

В автобудинку є багато місця для зберігання інструментів і восьми сонячних батарей на 100 ампер. Він може працювати автономно із сонячними панелями, літієвими батареями та генератором.

Усередині автобуса розмістилося кілька кімнат. У ньому є кухня та вітальня, які виконані без стін, що є характерним для таких будинків.

У вітальні є робоче місце з отоманкою і великим ящиком для зберігання. Також у кімнаті розташований довгий коричневий диван, робочий стіл, ноутбук і планшет.

[ + – ] В автобудинку є робоче місце Фото: Скриншот

У будинку на колесах навіть знайшлося місце для великої ванни. Вона розташована між кухнею та вітальнею. Ніккі наголосила, що це не проблема, оскільки вона живе сама.

На кухні немає духовки, але там можна знайти фритюрницю й електричну індукційну плиту з однією конфоркою. З іншого боку кімнати розмістилася комора.

[ + – ] На кухні є фритюрниця й електрична індукційна плита Фото: Скриншот

Наприкінці автобуса є спальня з піднятою платформою для ліжка. Під нею розташований антикварний стіл завдовжки 1,8 метра та шириною 60 сантиметрів. Усі електричні системи та резервуари для води заховані під ліжком.

[ + – ] Усі кімнати автобудинку не розділені стінами Фото: Скриншот

У спальні є комод і невеликий столик. У підвісній шафі в передній частині автобуса передбачено місце для зберігання її одягу.

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