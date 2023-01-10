Фургон Mercedes-Benz Sprinter превратили в удобный дом на колесах (фото)

В этом доме на колесах можно найти газовую плиту, обогреватель, большую кровать и даже душ. Сейчас его выставили на продажу в США за 170 тысяч долларов.

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Компания Boho Camper Vans создала удобный автодом со всем необходимым для жизни на базе Mercedes-Benz Sprinter. Фургон предназначен для людей, любящих природу и путешествия. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Дом на колесах построен на базе Mercedes-Benz Sprinter 2500 2022 года выпуска и получил название Zephyr. В нем можно найти газовую плиту, обогреватель и даже душ.

Фургон имеет длину 7,3 метра и высоту 2,9 метра. Он оснащается 3,0-литровым турбодизельным двигателем с автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Чтобы питать всю электронику в автодоме, в Boho Camper Vans установили в фургон аккумуляторную батареею емкостью 300 Ач и солнечные панели на 400 Вт.

В комплекте с автодомом идут резервуары для воды и интеллектуальные решения для хранения данных. Жилое пространство довольно универсальное и эстетичное.

[ + – ] Всю электронику питает аккумуляторная батарея емкостью 300 Ач Фото: Boho Camper Vans

Внутри дом на колесах покрыли качественной изоляцией и теплым сучковатым красным кедром. Стеновые и потолочные панели дополняются водонепроницаемым виниловым полом.

[ + – ] Кухонная зона автодома находится прямо за водителем Фото: Boho Camper Vans

Кухонная зона Zephyr находится прямо за водителем и включает в себя столешницы из разделочных блоков, плиту и духовку из нержавеющей стали с тремя конфорками, а также раковину. Рядом установлен бак для воды емкостью 95 литров.

В автодоме есть и небольшая зона отдыха с двумя маленькими скамейками. Рядом находится кровать, которую можно сложить для дополнительного места.

[ + – ] В фургон установили удобную двуспальную кровать Фото: Boho Camper Vans

Сверху установлены два потолочных вентилятора для эффективной вентиляции и шкафы для хранения одежды. Для того чтобы всегда оставаться на связи, автодом оснастили антенной weBoost.

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Автодом Zephyr сейчас выставлен на продажу в Денвере, США. Его цена составляет 170 000 долларов.

Ранее Фокус сообщил, что в США на аукцион Bring a Trailer выставили роскошный автодом Ford Camelot Cruiser 1974 года.